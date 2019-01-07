Политика

Новости

МИД России заявил об отсутствии россиян на судне, затонувшем у берегов Турции

На грузовом судне, затонувшем недалеко от турецкого города Самсун в Черном море, россиян не было. Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. «Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», – уточнила она. По ее словам, на судне было 13 членов экипажа, из них 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана.

В свою очередь посол Украины в Турции Андрей Сибиха сообщил о гибели четырех украинцев при крушении судна. «Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырех наших соотечественников. Остальные семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун», – написал посол в Twitter. По его словам, пострадавших уже посетил губернатор провинции Самсун. К пострадавшим выехал консул. Сибиха выразил соболезнования родственникам и близким погибших моряков.

Ранее информагентство «Анадолу» сообщило, что на борту затонувшего судна были двое россиян. Из 13 членов экипажа удалось спастись семерым, шестеро погибли. Судно «Волга-Балт» перевозило уголь под панамским флагом. О причинах крушения судна не сообщалось.