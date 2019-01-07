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МИД России заявил об отсутствии россиян на судне, затонувшем у берегов Турции

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На грузовом судне, затонувшем недалеко от турецкого города Самсун в Черном море, россиян не было. Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. «Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», – уточнила она. По ее словам, на судне было 13 членов экипажа, из них 11 граждан Украины и двое граждан Азербайджана.

В свою очередь посол Украины в Турции Андрей Сибиха сообщил о гибели четырех украинцев при крушении судна. «Береговая охрана оперативно приняла надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти четырех наших соотечественников. Остальные семь членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун», – написал посол в Twitter. По его словам, пострадавших уже посетил губернатор провинции Самсун. К пострадавшим выехал консул. Сибиха выразил соболезнования родственникам и близким погибших моряков.

Ранее информагентство «Анадолу» сообщило, что на борту затонувшего судна были двое россиян. Из 13 членов экипажа удалось спастись семерым, шестеро погибли. Судно «Волга-Балт» перевозило уголь под панамским флагом. О причинах крушения судна не сообщалось.

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Украина подала иск против России в ЕСПЧ из-за инцидента в Керченском проливе

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Власти Украины подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за задержания и последующего ареста 24 моряков после инцидента в Керченском проливе. Об этом на странице в Facebook написал замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.

По его словам, иск подан 7 января. Украина требует от ЕСПЧ признать задержание трех военных кораблей и арест 24 украинских моряков незаконными. Украинские власти считают, что Россия нарушила статьи 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции по защите прав человека, отметил Лищина.

«Ребята, мы вас помним и делаем все, чтобы вернуть вас из плена!» – обратился замминистра к украинским морякам.

Российские пограничники 25 ноября задержали в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и два военных катера – «Бердянск» и «Никополь». Суда направлялись из Одессы в Мариуполь. По информации пограничной службы, экипажи кораблей не реагировали на требования российской стороны. Суда, как и 24 моряка, находящихся на них, были задержаны. Буксир и два катера отконвоировали в Керчь. Украинским морякам предъявили обвинение в «незаконном пересечении границы». Симферопольский суд арестовал их до 25 января 2019 г. В конце ноября моряков перевезли в московский изолятор «Лефортово», из них трех граждан Украины, получивших ранения при задержании, отправили в больницу СИЗО «Матросская Тишина».

Украинские власти считают арестованных моряков военнопленными.

Как выглядят задержанные российскими пограничниками корабли ВМС Украины

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Политика
Новости

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Великобритании

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Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые в марте 2018 г. были отравлены неизвестным веществом в Солсбери, сейчас скорее всего проживают на юге Великобритании, пишет газета The Telegraph со ссылкой на осведомленные источники. По информации источников, за самочувствием Скрипалей наблюдают медицинские специалисты.

По словам одного из источников, сотрудники службы безопасности Великобритании «могли легко организовать Юлии работу, предоставив ей возможность иметь личный доход и вернуться в общество, при этом гарантируя ее безопасность». «Ее владение русским языком на уровне носителя также могло бы быть полезным», – пишет газета.

По данным издания, Сергей и Юлия Скрипали могут работать на британские спецслужбы.

The Telegraph пишет, что Юлия Скрипаль поддерживает контакты с друзьями из Великобритании и России. Этим летом она встречалась с друзьями. Как отмечает издание, девушку и ее отца сейчас сложно узнать. Об этом свидетельствует ранее обнародованная видеосъемка, утверждает газета. На видео Юлия выглядит не так, как на семейных фотографиях: она похудела, сменила прическу и цвет волос. «Также, вероятно, изменена внешность и ее отца Сергея Скрипаля. Он может идти по улице в шляпе или с другим цветом волос, и его никто не узнает», – считает один из источников газеты. По его словам, Сергей Скрипаль не дает интервью, так как не хочет раскрыть свою новую внешность.

Опрошенные The Telegraph эксперты считают, что пострадавшие находятся под защитой, однако они свободны в передвижении.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Экономика
Новости

Председатель федерации профсоюзов предложил вдвое увеличить МРОТ

Ведомости
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила расширить потребительскую корзину и увеличить привязанный к ней минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вдвое – до размера минимального потребительского бюджета. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель ФНПР Михаил Шмаков. По его словам, сейчас минимальный потребительский бюджет установлен на уровне 25 000 руб., что почти в два раза больше нынешней стоимости потребительской корзины.

Шмаков отметил, что в 2018 г. в стране был принят закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Принятие закона он назвал важным шагом. Однако на сегодняшний день прожиточный минимум не соответствует минимальным потребностям граждан, считает Шмаков.

Расходы на продукты питания в потребительском бюджете не должны превышать 33% от всех расходов, уточнил Шмаков. По его словам, сейчас предполагается, что россияне тратят на продукты питания около 50% доходов, при этом на непродовольственные товары и услуги – по 25%. Размер прожиточного минимума, рассчитанный на основе потребительской корзины, «закрепляет» граждан в положении бедности, сказал Шмаков.

По его мнению, в Трудовой кодекс необходимо внести поправки, следует определить, какие именно надбавки должны входить в МРОТ. Шмаков пообещал, что федерация потребует от правительства разработки и принятия соответствующих поправок.

Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о повышении МРОТ. Согласно указу главы государства, минимальный размер оплаты труда с 1 января повышен до 11 280 руб. в месяц.

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Политика
Новости

У берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами на борту

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У берегов Турции в Черном море потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, передает информагентство «Анадолу». На месте происшествия работают спасатели. Спасены семь членов экипажа, еще шестеро погибли.

МВД Турции сообщило, что сигнал бедствия с судна был получен в 08.10 мск. Судно «Волга-Балт» под панамским флагом перевозило уголь. Оно затонуло в 80 км от Самсуна, на его борту всего было 13 членов экипажа.

Губернатор Самсуна Осман Каймак подтвердил гибель шести человек. По его словам, пострадавшие были госпитализированы в местную больницу. Из 13 членов экипажа девять были украинцами, двое – азербайджанцами и двое – гражданами России.

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Новости

Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае

Ведомости
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Основатель автоконцерна Tesla Илон Маск объявил о начале строительства в Шанхае завода по производству электромобилей. Об этом он написал в Twitter.

Предприятие будет находиться в промышленной зоне Линьган, уточняет «Синьхуа». Новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным капиталом. Соглашение о строительстве завода было подписано с местными властями еще в июле прошлого года. К 2020 г. на заводе планируется наладить сборку модели Tesla Model 3.

По условиям подписанного соглашения, Tesla профинансирует строительство предприятия с годовым объемом производства до 500 000 автомобилей. Согласно проекту компания также обязуется вкладывать средства в дальнейшее продвижение продукции на китайском рынке. О каких объемах инвестиций идет речь, агентство не раскрывает.

В начале августа Bloomberg со ссылкой на источники в компании сообщил, что Tesla собирается вложить в строительство завода в Шанхае $5 млрд.

Первый бюджетный автомобиль Tesla — Model 3

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Политика
Новости

Замдиректора ФСИН рассказал о «безнадеге» в глазах сотрудников ведомства

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) уделяет большое внимание психологическому сопровождению сотрудников из-за повышенной моральной нагрузки на них. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал замдиректора службы Валерий Максименко.

«Недавно правозащитник Андрей Бабушкин сказал, и я с ним согласен, что, посещая колонии и СИЗО, он видит моральную усталость и моральный износ сотрудников, даже молодых. В их глазах такая тоска, такая безнадега», – пояснил он.

По его словам, у сотрудников ФСИН небольшие зарплаты, при этом они каждый день работаю в тюрьме, им приходится общаться с преступниками, «многие из которых отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления». Среди осужденных много социально неблагополучных, «обозленных на жизнь и проецирующих свои чувства и эмоции на окружающих», добавил Максименко. Он назвал психологическую нагрузку на сотрудников ФСИН колоссальной.

Максименко рассказал, что ФСИН старается исправить ситуацию. По его словам, «уже делается немало». Сейчас в уголовно-исполнительной системе работают более 3000 психологов, из них 358 специализируются на работе с личным составом, 2035 человек оказывают психологическую помощь как осужденным, так и сотрудникам ФСИН. В исправительных учреждениях и следственных изоляторах работают более 1100 кабинетов психологической помощи. В 2018 г. психологи провели более 360 000 обследований сотрудников, из них более 180 000 индивидуальных консультаций, также было проведено более 50 000 групповых психокоррекционных мероприятий, рассказал Максименко. По его словам, руководство ФСИН обеспокоено еще одной проблемой – «ростом случаев нападения осужденных на персонал учреждений».

Замдиректора ФСИН пояснил, что проблема отчасти связана с тем, что сотрудники службы «не хотят применять спецсредства, когда это необходимо», так как потом «полгода-год придется ходить по следователям, прокурорам, судам, оправдываться и отписываться, доказывая правоту, еще и под уголовное дело можно попасть».

Как живет «Бутырка»

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Политика
Новости

Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

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Корабль военно-морских сил США USS Fort McHenry вошел в акваторию Черного моря. Вечером 6 января он прошел через пролив Босфор, сообщает интернет-издание Bosphorus Naval News, обнародовав снимки корабля. Куда именно и с какой целью он направляется, издание не уточняет.

В свою очередь Минобороны России сообщило, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» наблюдает за USS Fort McHenry. В ведомстве отметили, что американский корабль находится в акватории Черного моря с девяти часов вечера 6 января. По данным Минобороны, сейчас корабль пришвартован в румынском порту Констанца, передает ТАСС.

Боевые корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. После инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе в конце ноября Великобритания направила военный корабль в порт Одессы. Министр обороны страны Гэвин Уильямсон ранее заявлял, что Лондон тем самым «послал сигнал России». По его словам, присутствие корабля в регионе говорит о том, что Украина «может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании». Посольство России в Лондоне назвало действия минобороны Великобритании подстрекательством к очередным военным провокациям со стороны Киева под предлогом «урегулирования внутриукраинского конфликта».

Украинские военные корабли 25 ноября попытались пройти через Керченский пролив из порта Одессы в порт Мариуполя. Российские пограничники, применив силу, задержали украинские суда – два бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». По мнению ФСБ России, украинские экипажи не реагировали на требования об остановке. Вместе с кораблями были задержаны 24 моряка. Сейчас они находятся в СИЗО Москвы.

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Политика
Новости

Путин поздравил православных с Рождеством

Ведомости
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Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Текст поздравления размещен на официальном сайте Кремля.

По мнению президента, «этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду», объединяет вокруг духовных ценностей. С Рождеством связаны народные и семейные обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Путин «с удовлетворением» отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют значительную роль в жизни государства, их действия направлены на достижение согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодого поколения. Путин пожелал в Рождество всем гражданам России «здоровья, успехов, благополучия».

В ночь с 6 на 7 января президент принял участие в рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Он подарил собору икону. В ответ настоятель собора Николай Брындин вручил президенту подарок.

Как отмечает «Интерфакс», Путин в 2012 г. уже встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе. Тогда, будучи премьером, он рассказал журналистам, что в младенчестве именно в этом соборе его крестили.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 г. Его главными святынями являются икона «Спас Нерукотворный» и икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

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Политика
Новости

Жители проголосовали за подачу газа в пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

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Жители дома, частично обрушившегося 31 декабря в Магнитогорске, проголосовали за возвращение газоснабжения в квартиры. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин в своем Telegram-канале.

Эту информацию подтвердил «РИА Новости» мэр Магнитогорска Сергей Бердников. «Мы предполагали, что будем уходить от газа. Но сегодня было собрание жильцов, которые решили от газа не отказываться. Поэтому мы сегодня будем принимать меры по подаче газа», — отметил он.

Как пишет местное издание 74.ru, власти Магнитогорска предлагали полностью отключить дом от газоснабжения и выдать жильцам деньги на электроплиты.

Обрушение седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 г. Погибли 39 человек. Основная версия произошедшего — взрыв бытового газа. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Политика
Новости

Посольство: местонахождение захваченных у берегов Бенина россиян все еще неизвестно

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Пираты, захватившие россиян на судне у берегов западноафриканской страны Бенин, пока не связывались с компанией-судовладельцем. Об этом сообщило посольство России в Бенине в Facebook.

«Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным», — отметило дипломатическое представительство.

Также посольство сообщило, что его сотрудникам удалось поговорить с членами экипажа MSC Mandy. Они рассказали, что нападавшие, от 8 до 10 человек, передвигались на быстроходном катере и говорили на английском языке.

О нападении пиратов на контейнеровоз под флагом Панамы сообщил 4 января Росморречфлот. Пираты атаковали судно в ночь на 2 января во время дрейфа в Гвинейском заливе. Вооруженные люди взошли на борт и начали грабеж, а спустя два часа они покинули судно, похитив шестерых членов экипажа — россиян. Всего на судне были 24 члена экипажа, большинство из которых также россияне.

Политика
Новости

США назвали два условия для вывода войск из Сирии

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США выведут войска из Сирии после того, как будет одержана победа над оставшимися боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), а Турция гарантирует безопасность для курдских ополченцев. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

«Есть цели, которых мы должны добиться и которые определяют вывод войск. Время вывода войск зависит от политических решений, которых мы должны достичь», — подчеркнул он (цитата по Associated Press).

Заявление Болтона, пишет AP, — это первое публичное подтверждение того, что вывод американских войск из Сирии задерживается.

19 декабря Трамп написал в своем Twitter о победе над ИГ. «Мы победили ИГ в Сирии, и это единственная причина, почему США находятся там во время президентства Трампа», — подчеркнул он. После этого такие СМИ, как Bloomberg, СNN, The Washington Post и The Wall Street Journal, со ссылкой на источники написали, что США выводят войска из Сирии.

Решение Трампа о выводе американского контингента из Сирии вызвало резкую критику у американских союзников. В частности, курды из поддерживаемых Сирийских демократических сил называли вывод войск «откровенным предательством».

21 декабря Трамп заявил, что шеф Пентагона Джеймс Мэттис уйдет в отставку.

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