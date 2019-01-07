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Эксперты WADA 9 января приедут в Москву за базой данных московской лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 января приедут в Москву для получения базы данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом ТАСС сообщил министр спорта России Павел Колобков.

По его словам, сейчас все технические вопросы урегулированы. За последний квартал совместно с WADA, Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Следственным комитетом была проведена большая организационная работа, было согласовано большое число вопросов, в том числе список используемого оборудования московской лаборатории, уточнил министр.

В свою очередь в пресс-службе WADA подтвердили информацию о предстоящем приезде в Россию экспертов. «Команда из трех экспертов прибудет за данными московской лаборатории 9 января», – уточнили в WADA.

В середине января комитет по соответствию WADA на заседании рассмотрит полученные от российской стороны данные по вопросу восстановления РУСАДА, после этого комитет предоставит рекомендации исполкому WADA, который должен будет принять окончательное решение.

Исполком WADA 20 сентября восстановил РУСАДА в правах. Российское агентство было лишено правового статуса в 2015 г. Главным условием восстановления в правах было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды приезжали в московскую лабораторию, однако они не смогли получить базу данных, так как их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с законодательством России.