WADA восстановило РУСАДА в правах

За восстановление статуса российского агентства проголосовали 9 из 12 членов исполкома Fabrice COFFRINI / AFP

Большинство членов исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали на заседании за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах. Об этом сообщил президент WADA Крэйг Риди. По его словам, за восстановление проголосовали 9 из 12 членов исполкома.

«Сегодня подавляющее большинство членов исполкома WADA решило восстановить РУСАДА в правах в соответствии с кодексом организации и с учетом рекомендации независимого комитета агентства (комитета WADA по соответствию требованиям организации. — "Ведомости")», — заявил Риди. По его словам, восстановление происходит с учетом достигнутых договоренностей. Если российская сторона не будет соблюдать эти договоренности, то WADA может снова лишить РУСАДА возвращенного статуса. Существует «четкая временная шкала», в соответствии с которой WADA должна быть предоставлена копия базы данных Московской антидопинговой лаборатории и аналитические данные, позволяющие выявить подозрительные допинг-пробы. WADA также хочет получить доступ к тем пробам, которые по итогам анализа были определены как подозрительные.

В свою очередь гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил Reuters, что приветствует решение WADA. Однако, по его словам, «впереди много работы». Восстановление РУСАДА условное, оно обусловлено выполнением ряда условий WADA. По его словам, это положительный знак и для других спортивных организаций России, членство которых ранее было приостановлено из-за подозрений в использовании допинга российскими спортсменами.

О том, что по вопросу восстановления статуса РУСАДА может быть достигнут компромисс, 15 сентября сообщала ВВС. Согласно информации британского СМИ, Риди и гендиректор WADA Оливье Ниггли написали письмо министру спорта Павлу Колобкову. Они предложили ему в обмен на восстановление прав РУСАДА выполнить те условия, о которых говорится выше. «Это не новые предложения, мы хотим избежать обвинения в несправедливом изменении условий», — говорилось в письме. Колобков согласился на новые условия. «Мы принимаем ваше предложение. Я надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА на следующем заседании исполкома», — написал министр в ответ. На письмо российский министр ответил 13 сентября, а уже 14 сентября комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА.

WADA отозвало статус РУСАДА осенью 2015 г. на основании выводов доклада комиссии под руководством Ричарда Паунда (экс-президент WADA, член Международного олимпийского комитета). Комиссия провела расследование случаев употребления допинга в российской легкой атлетике. Изначально для восстановления прав РУСАДА от России требовалось признать правдивость доклада канадского юриста, руководителя независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Он утверждал, что в России во время зимних Олимпийских игр в Сочи действовала государственная система допинга. Для восстановления статуса РУСАДА также была разработана дорожная карта, большинство ее пунктов российская сторона выполнила к осени 2017 г.

Однако на тот момент WADA решило повременить с восстановлением статуса РУСАДА, так как Москва отказалась признать выводы доклада Макларена. Помимо этого Россия не предоставила WADA доступ к Московской антидопинговой лаборатории. На тот момент ее помещение было опечатано Следственным комитетом из-за проводимого в России расследования случаев употребления допинга. В мае исполком WADA в очередной раз рассмотрел вопрос восстановления статуса РУСАДА. Решение было вновь отложено. В WADA его объяснили необходимостью дождаться полного выполнения пунктов дорожной карты.

От восстановления статуса РУСАДА напрямую зависит восстановление статуса Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России. Эти организации были лишены членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Международном паралимпийском комитете в 2015 и 2016 гг. соответственно.