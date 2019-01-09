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США пообещали не размещать войска на юге Курил в случае передачи их Японии

Американские власти не планируют разворачивать войска на островах южной части Курил в случае, если Россия передаст их Японии. Об этом командующий ВС США в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес заявил на пресс-конференции в Токио. «На данном этапе, – сказал он, – у США нет планов размещать там войска». Он выразил надежду на то, что Москве и Токио наконец удастся урегулировать территориальный вопрос и ситуацию с заключением мирного договора.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 1 января говорил, что присутствие в стране вооруженных сил США крайне важно для обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке. По его словам, эти войска не враждебны России. Японский лидер отмечал, что передача части Курильских островов Японии должна проходить при согласии на это со стороны местных жителей и не предусматривает выселения россиян с этой территории.

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, которого до сих пор нет.

Япония претендует всего на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Накануне, 8 января, японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с островами. Такое предложение Токио может сделать Москве во время очередного раунда переговоров об условиях мирного договора. По информации собеседников издания, дополнительное соглашение, содержащее это предложение, стороны могут подписать одновременно с мирным договором.

Спорные острова: между Россией и Японией