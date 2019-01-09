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В Норвегии за похищенную супругу миллионера потребовали выкуп в криптовалюте

В Норвегии неизвестные злоумышленники потребовали выкуп в криптовалюте за супругу миллионера Тома Хагена, передает Verdens Gang со ссылкой на полицию. Анна-Элизабет Фалькевик была похищена из дома четы в конце октября. В момент похищения женщина находилась в доме одна. Похитители оставили на месте преступления записку с требованием выплатить $10,3 млн криптовалютой Monero.

По информации норвежского издания, о судьбе 68-летней женщины с момента ее похищения ничего не известно. Злоумышленники в оставленной записке угрожали убить Фалькевик, если Хаген обратится в полицию. Спустя время новых требований они не выдвигали. Поисками женщины занимаются правоохранительные органы Норвегии, Европол и Интерпол. Во время брифинга представитель полиции Томми Броске заявил, что полицейские рекомендовали семье не выполнять требование похитителей. «Наша цель – найти женщину живой», – сказал Броске.

Представитель Хагена отказался комментировать данную информацию.

По оценке норвежского журнала Capital, состояние Хагена – около $200 млн. Он владеет 70% основанной им в 1992 г. энергетической компании Elkraft, а также занимался бизнесом, связанным с недвижимостью.