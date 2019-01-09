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МИД России указал послу Японии на искажение договоренностей Путина и Абэ

МИД России обвинил японскую сторону в грубом искажении сути договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ вокруг мирного договора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. По мнению российской стороны, Токио искусственно нагнетает атмосферу вокруг этого вопроса.

Моргулов обратил внимание японского коллеги на последние заявления властей Японии о мирном договоре с Россией и Курилах. Вопросы у российской стороны вызвала позиция Токио о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», — подчеркивается в сообщении МИД России.

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, который до сих пор не подписан.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Накануне, 8 января, японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что власти страны могут предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с островами. Такое предложение Токио может сделать Москве во время очередного раунда переговоров об условиях мирного договора.

Спорные острова: между Россией и Японией