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Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ

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Хакер из группировки «Анонимный интернационал», известной как «Шалтай-Болтай», Константин Тепляков после освобождения из петербургской ИК-5 рассказал РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ.

По словам Теплякова, связь с сотрудниками ФСБ держал лидер «Шалтая-Болтая» Владимир Аникеев. «Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер», — отметил Тепляков, добавив, что члены группы в основном находились за границей.

Аникеев не рассказывал хакерам «Шалтая-Болтая», с кем именно он встречался. По словам Теплякова, он «брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб». Все задания Аникеев давал устно.

До августа 2015 г., по словам Теплякова, он понимал, кто «дает указания и определяет направление» работы группы. Тепляков считает, что с Аникеевым могли сотрудничать офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 г.

Офицеров центра Сергея Михайлова, Дмитрия Докучаева, бизнесмена Григория Фомченкова и экс-сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова обвиняли в госизмене — передаче секретных данных спецслужбам США, сообщал в январе 2017 г. «Росбалт» со ссылкой на источники.

Тепляков считает, что в отношении хакеров из «Шалтая-Болтая» возбудили дело из-за внутреннего конфликта в ФСБ. «Одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали... Это просто несогласованность», — сказал он.

Ранее Аникеев заявил РБК, что у «Шалтая-Болтая» не было контактов с ФСБ. По слова Аникеева, Тепляков выполнял «случайные» поручения, которые потом стали эпизодами дела.

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Бизнес
Новости

Сбербанк инициировал банкротство Оренбургского завода промцинкования

Ведомости
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Сбербанк в ноябре прошлого года подал заявление о банкротстве Оренбургского завода промышленного цинкования, на котором 9 января произошел крупный пожар. Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма требований составляет 6,36 млрд руб., их обоснованность Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит 1 февраля.

Завод входит в холдинг «Уралэлектрострой», сообщается на его сайте. Он открылся в 2014 г. и является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России. Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что 33% долей ООО «Оренбургский завод промышленного цинкования» принадлежит структуре Сбербанка — ООО «СБК Премьер», 67% долей — Сергею Чернову (полностью или частично заложены в Сбербанке). В залоге у банка также находятся здания и сооружения, принадлежащие предприятию, оборудование, машины, инструмент и комплектующие.

В среду около пяти часов по московскому времени на заводе вспыхнул пожар, площадь которого достигла 7000 кв. м. У здания обрушилась крыша. В Новосергиевском районе Оренбургской области, где расположено предприятие, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На момент публикации открытое горение было ликвидировано.

Пожар произошел в цехе горячего цинкования, где происходит просушка изделий, рассказал «Интерфаксу» глава района Александр Лыков. По его словам, причинами возгорания могли стать превышение в цехе температуры или замыкание. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар вспыхнул во время рабочего дня, когда на заводе находилось более 70 человек, все они были оперативно эвакуированы, рассказал Лыков.

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Политика
Новости

МИД Украины не допустит российских наблюдателей на выборы президента

Ведомости
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Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать российских наблюдателей на президентские выборы. Об этом сообщил в Faceboоk министр иностранных дел страны Павел Климкин. По его словам, украинский МИД уведомил об этом ОБСЕ.

Климкин рассказал, что несколько дней назад отправил письмо директору бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир, в котором содержалось предложение направить наблюдательную миссию на президентские выборы на Украине. В подтверждение своих слов министр прикрепил к сообщению фотографию письма.

При этом, подчеркнул Климкин, в письме он уведомил Гисладоттир о том, что Киев не будет принимать заявки на регистрацию от российских наблюдателей.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.

Политика
Новости

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

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На 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов. О его смерти в Twitter написал губернатор Смоленской области Алексей Островский. Информацию о кончине РБК подтвердила дочь умершего Елена Лукьянова.

«Он тяжело болел», — отметила она.

«Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память!» — написал в микроблоге Островский.

Лукьянов родился в Смоленске в 1930 г. С 1943 г. работал на оборонном заводе. Школу окончил в 1948 г. В 1953 г. Лукьянов окончил юрфак МГУ. В середине 1950-х гг. он начал карьеру в органах власти СССР. С 1961 г. он работал в аппарате президиума Верховного совета СССР. В 1984 г. Лукьянова избрали депутатом Верховного совета СССР. В марте 1990 г. Лукьянов сменил Михаила Горбачева на посту председателя Верховного совета. В 1991 г. Лукьянова арестовали, через три года его амнистировали. В декабре 1993 г. Лукьянова избрали депутатом Госдумы. С 1994 по 2000 г. был членом президиума ЦК КПРФ.

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Финансы
Новости

Котировки нефти Brent превысили $61 за баррель

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent вечером в среду превысила отметку в $61 за баррель впервые с 17 декабря, свидетельствуют данные торгов. В восемь вечера по московскому времени баррель Brent на Интерконтинентальной бирже стоил $61,2, подорожав на 4%. Цена нефти марки WTI выросла на 4,7% до $52,2 за баррель.

Рубль при этом укрепился по отношению к доллару, но подешевел относительно европейской валюты. В 19.53 мск доллар на Московской бирже стоил 66,7 руб., опустившись на 18 коп., курс евро составлял 76,9 руб., прибавив 36 коп.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 10 января, составляет 67 руб./$ (по сравнению с 69,5 руб./$ на 9 января), европейской валюты — 76,9 руб./евро (против 79,5 руб./евро днем ранее).

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Финансы
Новости

ВТБ стал владельцем 81,1% Саровбизнесбанка

Ведомости
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ВТБ стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка (84,98% голосующих акций), передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы кредитной организации.

Сделка была закрыта в конце 2018 г.

Ранее Саровбизнесбанк контролировал экс-гендиректор «Атомэнергопрома» Владимир Травин (30,39% капитала). Председателю правления банка Ирине Алушкиной принадлежало 19,99% капитала, еще 14,10% через кипрскую Belenfield Investments владел Демьян Москвин, по 9,9% было в собственности Роберта Гндоляна, Виктора Аистова и Дмитрия Зорина, 1,74% — Сергея Митина, 1,03% — через ООО «Центр-К» Жанны Алексеевой.

ВТБ выкупил доли Травина, Алушкина, Гндоляна, Аистова, Зорина, а также ряда миноритариев. Свои доли сохранили Москвин, Митин и Алексеева.

Наблюдательный совет ВТБ в конце декабря одобрил сделки по покупке долей в Саровбизнесбанке и Запсибкомбанке.

ВТБ по итогам III квартала прошлого года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», Саровбизнесбанк — 106-е место.

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Политика
Новости

МИД России указал послу Японии на искажение договоренностей Путина и Абэ

Ведомости
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МИД России обвинил японскую сторону в грубом искажении сути договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ вокруг мирного договора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. По мнению российской стороны, Токио искусственно нагнетает атмосферу вокруг этого вопроса.

Моргулов обратил внимание японского коллеги на последние заявления властей Японии о мирном договоре с Россией и Курилах. Вопросы у российской стороны вызвала позиция Токио о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», – подчеркивается в сообщении МИД России.

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, который до сих пор не подписан.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Накануне, 8 января, японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что власти страны могут предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с островами. Такое предложение Токио может сделать Москве во время очередного раунда переговоров об условиях мирного договора.

Спорные острова: между Россией и Японией

Бизнес
Новости

ФАС объяснила причину подорожания бензина на заправках

Ведомости
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Розничные цены на бензин в российских регионах выросли из-за увеличения НДС, передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина.

«В ряде регионов с 1 января 2019 г. мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%», — отметил он. По его словам, цены подняли в основном крупные нефтяные компании. «Других причин и предпосылок мы не видим, потому что маржинальность достаточно приемлемая», — пояснил Махонин.

По его словам, такой рост цен соответствует договоренностям между правительством и нефтяниками, достигнутым осенью 2018 г.

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Бизнес
Новости

Из-за пожара на заводе под Оренбургом ввели режим чрезвычайной ситуации

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В Новосергиевском районе Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Александра Лыкова. По его словам, в районе проводится совещание под руководством губернатора области Юрия Берга.

Пожар на заводе цинкования под Оренбургом начался около пяти часов по московскому времени. К половине седьмого площадь возгорания достигла 6600 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал, весь персонал был эвакуирован. Завод расположен на расстоянии 13 км от населенных пунктов.

Предприятие входит в холдинг «Уралэлектрострой», сообщается на его сайте. Завод открылся в 2014 г. и является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России. Производственная мощность – до 80 000 т в год.

Бизнес
Новости

Прокуратура потребовала от «Победы» разрешить провоз зарегистрированного оружия

Ведомости
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Заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте попросил суд признать незаконным запрет российского лоукостера «Победа» на перевозку оружия, боеприпасов и патронов на борту самолетов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского суда Москвы.

«Прокурор... просит суд... обязать авиакомпанию "Победа" привести правила перевозки в соответствие с требованиями ФАП-82 (приказ Минтранса от 28 июня 2007 г.) "Об утверждении федеральных авиационных правил") в части положений о провозе оружия, боеприпасов и патронов к нему», — уточнила представитель суда Светлана Ехтанигова.

Согласно пункту 196 ФАП-82, воздушная перевозка оружия и других опасных веществ и предметов должна осуществляться в соответствии с международными договорами и нормативными правовыми актами России. Такие грузы должны приниматься к перевозке идентифицированными, соответствующим образом упакованными и маркированными. Речь идет о зарегистрированном в соответствии с законом оружии.

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Политика
Новости

СМИ сообщили об отставке главного следователя Подмосковья

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Руководитель подмосковного управления Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Андрей Марков покинул свой пост, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники. Информацию подтвердил PБК собеседник, близкий к руководству СКР. По данным СМИ, увольнение Маркова связано с переходом на новую должность. Официального подтверждения информации пока нет.

Как рассказали собеседники «Росбалта», Марков перед новогодними праздниками ушел в длительный отпуск с последующим увольнением. По данным агентства, генерал-лейтенант может перейти на работу в центральный аппарат Следственного комитета, заняв должность замначальника главного управления криминалистики.

По словам собеседника РБК, Маркова освободили от должности в связи с переводом на новое место работы. Куда именно, источник не уточнил. По его данным, главного следователя Подмосковья уведомили о снятии с должности в конце ноября прошлого года.

Кто вместо Маркова возглавит подмосковное управление СКР, собеседники СМИ не сообщили. По информации «Росбалта», ближайшие полгода исполнять обязанности руководителя главка, скорее всего, будет генерал-лейтенант юстиции Александр Иванов.

Стиль жизни
Новости

Основатель Amazon Безос объявил о разводе после 25 лет брака

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Богатейший человек планеты – основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос. Об этом миллиардер сообщил в своем Twitter. Он добавил, что супруги давно не живут вместе.

Бизнесмен опубликовал в Twitter совместное с супругой заявление, в котором они сообщают, что расстаются друзьями. В сообщении отмечается, что после развода они продолжат сотрудничать в совместных проектах и инвестициях. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, и мы глубоко благодарны друг другу за каждый год совместной жизни. Если бы мы знали, что наши дороги разойдутся через 25 лет, мы бы выбрали этот путь снова», – говорится в совместном заявлении.

Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. У супругов четверо детей. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund.

Американский Forbes в марте 2018 г. оценивал состояние миллиардера в $112 млрд. 7 января Amazon обогнал Apple по рыночной капитализации и стал самой дорогой компанией в мире. Рыночная капитализация Amazon превысила $796 млрд, писала The Wall Street Journal.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

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