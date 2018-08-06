Технологии

Новости

Лидер хакерской группы «Шалтай-Болтай» вышел на свободу

Осужденный за неправомерный доступ к компьютерной информации лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел на свободу, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Руслан Коблев.

«Аникеев стал одним из первых, которому по новому закону администрация СИЗО пересчитала срок наказания с учетом содержания его под стражей, в связи с чем он уже освобожден», – рассказал Коблев.

В июле вступили в силу поправки, которые засчитывают один день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима и за два дня в колонии-поселении.

Аникеев, известный в интернете под ником Льюис, был арестован в ноябре 2016 г. В июле 2017 г. Мосгорсуд приговорил хакера к двум годам колонии общего режима. Аникеев полностью признал вину в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и заключил сделку со следствием. Два других члена группировки – Константин Тепляков и Александра Филинова – получили по три года колонии. По данным источника «Интерфакса», еще трое предполагаемых участников «Шалтая-Болтая» находятся в розыске.

По данным следствия, «Шалтай-Болтай», или «Анонимный интернационал», специализировался на перехвате переписки и взломе аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных компаний и СМИ и перепродаже полученных данных. Среди возможных потерпевших называли пресс-секретаря премьера Дмитрия Медведева Наталью Тимакову, замначальника управления внутренней политики президентской администрации Тимура Прокопенко. Оба заявили об отсутствии ущерба, и следствие не нашло оснований для признания их в таком статусе. Официальными потерпевшими по делу стали телеведущий Дмитрий Киселев, помощник президента Андрей Белоусов и руководитель дирекции Сбербанка Евгений Кисляков.

10 главных кибератак в истории человечества