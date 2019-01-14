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Путин поручил создать всероссийского оператора по утилизации мусора

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании всероссийского оператора системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

Документ опубликован на официальном интернет-портале.

Компания создается для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, управления этой системой, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта «Экология». Учредителем оператора будет Министерство природных ресурсов и экологии, говорится в документе.

Правительству России предписано до 1 января 2020 г. «обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов, предусматривающей: интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами; отражение сведений об обороте твердых коммунальных отходов по каждому субъекту РФ». Региональные системы учета твердых коммунальных отходов создаются «на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом режиме с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также информации об их перемещении».

В начале декабря 2018 г. о создании такой компании писал РБК. По информации издания, интегратор региональных операторов по обращению с отходами должен получить из бюджета более 75 млрд руб. Компания будет координировать работу региональных операторов по переработке и утилизации мусора.

В России с начала 2019 г. стартовала реформа сбора бытового мусора. Она должна снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению нового рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы полного цикла мусоропереработки. Плата за вывоз отходов, которую станут получать непосредственно операторы, будет зависеть от предложенных ими тарифов (их утвердит государство). По данным Минприроды, с 2019 г. платеж за вывоз мусора вырастет не более чем на 5%, а в последующие годы рост должен быть на уровне инфляции.

К 2024 г. государство хотело бы достичь утилизации 36% твердых коммунальных отходов против нынешних 4%. По оценке Минпромторга, России необходимо около 130 мусороперерабатывающих заводов.