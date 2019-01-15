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Задержанным в Керченском проливе украинским морякам продлили арест

Лефортовский суд Москвы сегодня продлил арест украинским морякам, задержанным российскими пограничниками 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе, до 24 апреля, сообщил из суда корреспондент ТАСС. По состоянию на 15.50 мск суд продлил арест восьмерым из 24 задержанных моряков: это Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко и Андрей Шевченко. После этого суд объявил перерыв на обед.

Рассмотрение ходатайств о продлении ареста украинцам проходило в суде в закрытом режиме по просьбе следователей ФСБ. В зале присутствовали родственники украинских военнослужащих и уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова.

В конце ноября 2018 г. российские пограничники задержали на подходе к Керченскому проливу украинский буксир «Яны Капу» и бронекатера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. При задержании был применен навал на украинские корабли и оружие, трое украинцев ранены. Корабли отконвоировали в Керчь.

Впоследствии суды Керчи и Симферополя арестовали 24 украинцев по обвинению в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК). По информации следствия, двое из них — сотрудники СБУ Украины.

Инцидент стал для президента Украины Петра Порошенко поводом для введения военного положения на части территории Украины сроком на месяц.

Арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными, и отказались от дачи показаний.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь