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Губернатор Владимирской области решил сдавать в аренду свою резиденцию

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил сдавать свою резиденцию в аренду. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора. Здание планируют сдавать коммерческим структурам, инвесторам и бизнесменам для проведения конференций и других деловых мероприятий. Решение направлено на сокращение расходов областного бюджета, отмечается в сообщении.

По данным областной администрации, сейчас расходы на содержание резиденции — 250 000 руб. в месяц (при прежнем губернаторе Светлане Орловой на содержание уходило 520 000 руб. в месяц). По оценкам экспертов, стоимость аренды в сутки составит 106 525 руб.

В пресс-службе губернатора пояснили, что резиденцию не будут перепрофилировать в гостиницу. Предложенная форма аренды будет возможна только по предварительным заявкам.

«Интерфаксу» в пресс-службе областной администрации рассказали, что Сипягин в резиденции не проживает. Здание пустует, отметили в пресс-службе.

Ранее в целях сокращения расходов областного бюджета Сипягин отказался от личной охраны.