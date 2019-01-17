Политика

Новости

Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»

Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

С ходатайством об аресте Савельева в суд обратилось следствие. Адвокат просил суд оставить его подзащитного на свободе под залог в 5 млн руб. Прокурор просил избрать в отношении топ-менеджера меру пресечения в виде запрета определенных действий, отмечая, что преступление «относится к сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем невозможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу».

Адвокат Савельева в суде заявил, что в материалах дела указана сумма мошенничества в размере 215,5 млн руб., но этот ущерб ничем не подтвержден. «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела писал, что предполагаемое мошенничество связано с деофшоризацией ООО «Руско». По данным следствия, в начале прошлого года владельцы «Руско», в числе которых Савельев, решили перевести организацию в Россию. Для этого они обратились в консалтинговую компанию. Позже стало известно, что 99% долей организации являются собственностью иного лица.

Савельев в суде заявил, что не уводил активы акционеров, передает ТАСС.

«Руско» – производитель снеков и кондитерских изделий (сухарики «Воронцовские», конфеты «Амапола»). Компания основана в 2007 г., следует из информации у нее на сайте. С сентября 2018 г. компания находится в собственности АО «ГК «Кис», прежним владельцем была кипрская компания «Лифаран венчурс лимитед», ее бенефициары не раскрывались. АО «ГК «Кис» зарегистрировано в мае 2018 г., учредителем компании выступает фирма «Инвестиции в бизнес», которой владеют ее гендиректор Ольга Жук (99%) и Марина Яцук (1%), следует из данных ЕГРЮЛ. В компании «Руско» в четверг на запрос «Ведомостей» не ответили.

Савельева задержали 15 января в столичном офисе АСГ. Покидая офис в сопровождении полицейских, Савельев сообщил о прекращении трудового контракта с компанией, сообщила АСГ. Компания заявила, что задержание Савельева не связано с ее деятельностью. Савельев руководил АСГ с октября 2015 г. До этого он занимал руководящие посты в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».