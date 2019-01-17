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Тереза Мэй отменила поездку в Давос

Премьер Великобритании Тереза Мэй отменила поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Элисон Доннелли, передает Bloomberg.

По ее словам, это решение связано с необходимость вести переговоры по выходу страны из Евросоюза (Brexit).

Форум пройдет 22–25 января. Ранее поездку на мероприятие отменили президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Первый объяснил такое решение плотным рабочим графиком, включая необходимость дебатов по проблеме протестов «желтых жилетов». Второй – «непримиримой позицией демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности».

В ноябре газета Financial Times написала, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в форуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, официальная российская делегация не поедет в Давос.

В декабре форум официально объявил, что российская делегация примет участие в саммите. Вексельберг, Костин и Дерипаска планируют его посетить. В том же месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин также может принять участие в форуме, отметив, что решений еще нет.

Как сообщил ранее министр энергетики Александр Новак, российскую делегацию в Давосе возглавит руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.