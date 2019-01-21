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Евросоюз опубликовал список попавших под санкции сотрудников ГРУ

Евросоюз опубликовал список сотрудников ГРУ, которые попали под санкции, введенные из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Он размещен в официальном журнале ЕС.

В перечень попал руководитель ГРУ Игорь Костюков, возглавивший спецслужбу в декабре 2018 г., а также его первый заместитель Владимир Алексеев. Как отмечается в журнале, ограничительные меры введены против них, поскольку на момент отравления в марте они занимали ключевые посты в ГРУ.

Также в список включены Руслан Боширов и Александр Петров, которых Великобритания называет исполнителями отравления.

Ограничительные меры были введены ранее 21 января в рамках нового режима санкций против физических и юридических лиц, ответственных за применение и распространение химического оружия. В ЕС в отношении попавших под санкции вводится запрет на въезд и заморозка активов.

Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 г. Как заявляла премьер Великобритании Тереза Мэй, его совершили Петров и Боширов, которые принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ». Также она подчеркивала, что приказ об убийстве Скрипаля они получили на «высоком уровне» российского руководства. Как написали The Insider и Bellingcat, настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. По данным расследователей, Чепига – полковник ГРУ, а Мишкин – военный врач ГРУ.

В интервью RT Петров и Боширов заявили, что не имеют отношения к попытке убийства и что ездили в Солсбери в туристических целях. Российские власти также отрицают причастность к отравлению.

В декабре против Костюкова, Алексеева, Боширова и Петрова, а также еще 11 человек ввели санкции США.