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Спасатели завершили поиск выживших после пожара на судах в Черном море

Операция по поиску моряков с горящих судов в Черном море переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти живых уже нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

«По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых», – сказал представитель ведомства. По его информации, пожар еще не потушен.

В 5.00 буксир «Меркурий» принял на борт спасенных моряков и тела погибших, которые были подняты из воды, в ближайшее время они будут доставлены в Керчь. Ночью сделать это не удалось из-за штормовой погоды.

В понедельник, 21 января, в районе Керченского пролива за пределами территориальных вод России загорелись два судна – «Кандий» и «Маэстро», шедшие под флагом Танзании. По предварительным данным, на одном из кораблей произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно. Спасатели обнаружили тела 11 погибших, 12 человек удалось спасти, еще 9 человек считаются пропавшими без вести.

Всего на судах находился 31 человек. На первом судне было 17 человек, из которых девять граждан Турции и восемь граждан Индии, на втором – 14 человек: семь граждан Турции и семь граждан Индии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.