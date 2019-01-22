Минобороны назвало причину крушения бомбардировщика Ту-22М3

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Минфин опасается роста ставок по кредитам из-за отмены «зарплатного рабства»

Отмена так называемого зарплатного рабства, когда сотрудник организации не может выбрать банк для получения зарплаты, может стать причиной увеличения ставок по кредитам. Такое мнение высказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Моисеев пояснил, что предприятие чаще всего «загоняет всех своих сотрудников в какой-то банк», так как это обеспечивает оборот ликвидности на счетах и дает возможность получать более дешевые кредиты. «Ужесточение регулирования взаимоотношений с банками с высокой долей вероятности может привести к росту ставок по кредиту», – сказал он. По его словам, сейчас приоритетом в экономике является стимулирование кредитования и обеспечение инвестиций, в том числе в малом и среднем бизнесе. Моисеев призвал принимать решения по вопросу отмены зарплатного рабства с осторожностью.

«Текущую конструкцию нужно усовершенствовать», – отметил он, добавив, что в первую очередь облегчить ее надо для граждан, например, создать «полуавтоматический порядок». «Очень много бюрократии связано с тем, что когда гражданин хочет менять банк, то бюрократия бухгалтерии чинит этому всякие препятствия. Можно сделать все, что угодно, но нужно понимать, какие будут последствия для взаимоотношений кредитора и заемщика», – пояснил замминистра.

Ранее на парламентских слушаниях в Госдуме зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин посетовал, что в России до сих пор есть зарплатное рабство. По словам Сенина, большинство сотрудников компаний привязаны к одному банку – как правило, с государственным участием. Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз отметил, что некоторые банки злоупотребляют своими размерами и предлагают в пакете определенные услуги, например льготные условия по корпоративным кредитам, если предприятие берет зарплатные проекты. Топ-менеджеры предложили создать в России единую систему выплат зарплаты, основанную на централизованном зарплатном реестре. Единый расчетный центр может работать на базе Национальной системы платежных карт или Московской биржи, утверждал Хьюз.