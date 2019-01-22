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Политика
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Задержан пассажир, пытавшийся угнать самолет «Аэрофлота»

Ведомости
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Мужчина, попытавшийся угнать самолет, летевший из Сургута в Москву и экстренно севший в Ханты-Мансийке, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по п. «в» ч.2 ст. 211 Уголовного кодекса (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). По нему задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, пассажир в состоянии опьянения угрожал, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Из-за этого самолет совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

По данным ведомства, задержанный — ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Как сообщил «Аэрофлот», при освобождении самолета никто не пострадал. В Ханты-Мансийск направлен резервный борт для вывоза освобожденных пассажиров.

Ранее 22 января источник «Интерфакса» сообщил, что пассажир самолета, летевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Позже лайнер сменил курс и сел в аэропорту Ханты-Мансийска. Источник «РИА Новости» в авиационных кругах рассказывал, что экипажу удалось убедить мужчину в необходимости сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки.

Политика
Новости

«Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом на пост президента Украины

Ведомости
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Украинская партия «Батькивщина» выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Выборы президента Украины состоятся 31 марта, избирательная кампания началась еще 31 декабря.

Решение о выдвижении Тимошенко было принято на съезде партии в Киеве. На съезде выступили соратники Тимошенко, ее дочь Евгения, отмечает агентство.

На съезде членам партии был показан биографический фильм о Тимошенко.

Для Тимошенко это уже третье выдвижение за президентский пост. В 2010 г. по итогам второго тура голосования Тимошенко проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48% голосов. В 2014 г. политик проиграла действующему президенту Петру Порошенко, который был избран главой государства по результатам первого тура.

Как отмечает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные соцопросов, Тимошенко на протяжении последних месяцев лидирует среди кандидатов на пост президента. В свою очередь Порошенко еще не заявлял о планах баллотироваться на второй срок.

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Финансы
Новости

ЦБ оценил «дыру» в капитале Московского индустриального банка

Ведомости
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Разница между активами и пассивами санируемого Московского индустриального банка (МИнБ) составляет от 60 до 100 млрд руб., сообщил журналистам зампред Центробанка Василий Поздышев.

«По нашим оценкам, размер дисбаланса, который нужно покрыть для того, чтобы банк смог дальше нормально работать – от 60 до 100 млрд руб. Точную оценку может дать только временная администрация, – сказал Поздышев (цитата по "Интерфаксу"). – Потребуется еще около 40 млрд руб. досоздания резервов, значительная часть начисленных, но не полученных банком процентов тоже должна быть зарезервирована, это 21 млрд руб.»

Кроме того, возможно, будет произведена переоценка недвижимости, если выяснится, что стоимость имущества значительно отличается от рыночной. Однако цена может измениться максимум на 3 млрд руб., отметил зампред ЦБ.

Если сложить все эти цифры, то получится дисбаланс около 50 млрд руб., но банку еще нужен капитал в размере около 30 млрд руб., уточнил Поздышев.

Во вторник ЦБ забрал МИнБ на санацию через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ объяснил, что МИнБ не смог самостоятельно преодолеть финансовые трудности последних нескольких лет. Проблемы возникли из-за того, что банк активно финансировал «неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операции с недвижимостью». Поэтому значительная часть его активов перестала быть ликвидной и приносить доход, что привело к резкому снижению капитала банка.

МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70 000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте.

Политика
Новости

Полиция отпустила Вашукевич и ее наставника

Ведомости
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Московская полиция отпустила модель Анастасию Вашукевич (более известна как Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) под подписку об обязательстве явки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Светлану Сидоркину.

Вашукевич и Кириллова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» сразу после депортации из Таиланда, где их приговорили к условному сроку за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга. Полиция Москвы отмечала, что задержание проходит в рамках производства уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ). Потом Нагатинский суд Москвы продлил срок задержания на 72 часа. «Я не виновата в том, в чем меня обвиняют», – говорила Вашукевич. Она добавляла, что не собирается «никак компрометировать» российского бизнесмена Олега Дерипаску.

В феврале 2018 г. Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде за проведение нелегального тренинга и нарушение миграционного законодательства. Они провели в тайской тюрьме почти год. Оба признали свою вину, после чего их депортировали в Россию.

После задержания в США Вашукевич рассказывала, что у нее есть записи разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы США. Она была готова отдать эти данные американским властям в обмен на политическое убежище, но страна не стала ей помогать, назвав историю «довольно странной».

Пока Вашукевич и Кириллов находились под арестом в Таиланде, в России Дерипаска подал на них в суд за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб. Forbes оценивает состояние Дерипаски в $6,7 млрд.

Самые популярные люди 2018 года по версии «Яндекса»

Политика
Новости

Бывшего советника Якунина объявили в розыск

Ведомости
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Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова. Об этом со ссылкой на решение судьи Евгении Николаевой сообщает корреспондент РБК.

Байдаков, по данным СКР, скрылся в Латвии и объявлен в международный розыск. Ему вменяются растрата (ст. 160 Уголовного кодекса) и мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК).

Байдаков был внештатным советником экс-руководителя РЖД Владимира Якунина, о чем говорил сам Якунин в интервью «Ведомостям» в 2009 г.

ЦБ в февраля 2016 г. отозвал лицензию у банка «Миллениум» и ввел туда временную администрацию. По размеру активов он занимал 262-е место в банковской системе России.

Кредитная организация была аффилирована с РЖД и ее подрядными организациями. По информации ЦБ, 35% акций банка принадлежало ОАО «Бамтоннельстрой», около 17% акций — ОАО «Статос» (среди бенефициаров — Ирина и Михаил Байдаковы), 12,9% — ОАО «РЖД — развитие вокзалов», 11,7% — Бетэлтранс (совладелец Игорь Чайка), 11,6% — ОАО «Железнодорожная торговая компания», 11,6% — ОАО «Торговый дом РЖД».

Дело по факту присвоения денег банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками, СКР возбудил 3 октября 2016 г. Общая сумма ущерба от вывода средств оценивается в 402 млн руб. По этому же делу проходит бывший заместитель Байдакова в банке Денис Михеев и еще ряд фигурантов, рассказал следователь.

Дело о мошенничестве было возбуждено 17 января 2018 г. по заявлению ректора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александра Соколова, который с марта 2014 г. по май 2008 г. занимал пост министра культуры и массовых коммуникаций. Соколов утверждает, что летом 2015 г. в здании консерватории Байдаков «под обманным предлогом» выдал ему подложный простой вексель «Миллениума» на сумму в $265 300, в счет его оплаты Соколов дал банкиру наличные на сумму около 14 млн руб. По версии СКР, Байдаков не зачислил эти деньги на банковский счет, а просто присвоил.

Финансы
Новости

Фрадков назвал размер кредитов Промсвязьбанка оборонным предприятиям

Ведомости
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Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа, уже подписал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса кредитные соглашения на 130 млрд руб. и сопровождает более 30% госконтрактов в этой сфере, заявил предправления банка Петр Фрадков на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.

«Мы полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов, — отметил Фрадков. — Мы сейчас сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу». Он подчеркнул, что Промсвязьбанк полностью восстановил финансовую стабильность и теперь соответствует нормативным требованиям Центробанка.

На баланс Промсвязьбанка будет передана большая часть оборонных кредитов, выданных другими банками, их размер Минфин оценивал в 1 трлн руб. Первый транш таких кредитов банки должны передать до мая 2019 г.

Создание специального банка под гособоронзаказ призвано защитить другие банки от санкций США. Поэтому Промсвязьбанк в свою очередь готовится к возможному попаданию под ограничительные меры. Фрадков рассказывал в интервью «Ведомостям», что банк сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard, а также расчищает свой баланс от валютных активов.

В 2019 г. Промсвязьбанк могут докапитализировать, в том числе рассматривается неденежное пополнение капитала, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Технологии
Новости

В Yota сменился гендиректор

Ведомости
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Гендиректор виртуального оператора «Скартел» (принадлежит «Мегафону» и работает на его сети под брендом Yota) Владимир Добрынин покинул свой пост, говорится в сообщении компании.

Нового гендиректора компания пообещала представить «в ближайшее время», временно исполнять его обязанности будет финансовый директор оператора Саид Мунаев.

Добрынин возглавлял «Скартел» с ноября 2016 г., а до этого работал в компании в должности операционного директора. В будущем он планирует заниматься собственными международными проектами, говорится в сообщении, но не уточняется какими.

В 2017 г. «Скартел» вернулся к прибыли впервые с 2014 г. Его чистая прибыль по РСБУ составила 6,9 млрд руб. против убытка в 1,4 млрд руб. годом ранее, сообщал оператор. В 2015 г. «Скартел» также получил убыток в размере 2,4 млрд руб. Представители «Скартела» объясняли возврат к прибыли завершением экспансии в регионы, которая требовала инвестиций, – к концу 2016 г. она была практически полностью завершена.

Бизнес
Новости

«Мечел» рефинансировал кредит зарубежных инвесторов на $1 млрд

Ведомости
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«Мечел» рефинансировал синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных инвесторов на $1 млрд, говорится в сообщении горно-металлургической компании.

Это стало возможным благодаря открытию ВТБ кредитной линии в евро с погашением в апреле 2022 г. Льготный период по выплате основного долга продлится до апреля 2020 г.

Рефинансирование займа позволило уменьшить долю нереструктурированной задолженности «Мечела» с 22 до 8%, сократить количество зарубежных кредиторов, синхронизировать условия и график погашения задолженности, а также снизить стоимость заимствования, отмечает финансовый директор компании Нелли Галеева.

Выкуп задолженности у кредиторов позволил «Мечелу» получить доход в размере около 13 млрд руб., указывает компания.

Политика
Новости

Минобороны назвало причину крушения бомбардировщика Ту-22М3

Ведомости
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Причина крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области — попадение в снежный заряд. Об этом сообщило Минобороны, передает «Интерфакс».

По его данным, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. При совершении жесткой посадки он разрушился.

Два члена экипажа погибли, еще двоих доставили в больницу, сообщило министерство.

О крушении самолета на аэродроме около Оленегорска (Мурманская область) сообщали источники ТАСС и «Ведомостей» ранее 22 января. Собеседник ТАСС уточнял, что это произошло около 13:40 мск. Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что на месте крушения начался пожар.

Бизнес
Новости

Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро

Ведомости
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Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Расследование комиссии показало, что из-за международных правил эквайринга Mastercard ритейлеры платили больше за банковские услуги, говорится в сообщении: «Это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, ограниченной трансграничной конкуренции и искусственной сегментации единого рынка». Mastercard – вторая по величине платежная система в Европейском экономическом пространстве по выдаче карт и обороту транзакций, напоминает Еврокомиссия.

Европейские потребители используют платежные карты каждый день, когда они покупают еду, одежду или совершают покупки онлайн, приводятся в сообщении слова комиссара Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. По ее словам, правила Mastercard искусственно повышали стоимость карточных платежей, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС. Как уточняет Еврокомиссия, компания уже изменила собственные правила.

Как в России уничтожают деньги

Политика
Новости

В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М

Ведомости
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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Мурманской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах и подтвердил источник «Ведомостей».

По словам собеседника ТАСС, крушение произошло около 13.40 мск при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская обл.). По предварительным данным источника, из четырех человек выжили только двое – командир и штурман.

Информацию о крушении Ту-22М3 подтвердил и информированный источник «Интерфакса». По его словам, в результате произошедшего есть пострадавшие. По данным другого информированного собеседника агентства, ЧП произошло в районе военной авиабазы Оленья – это аэродром российской дальней авиации на Кольском полуострове.

В пресс-службах Северного флота и ГУ МЧС России по Мурманской области не смогли прокомментировать происшествие и переадресовали вопросы к Минобороны России.

Позже Минобороны сообщило, что бомбардировщик совершил жесткую посадку и разрушился, передает «РИА Новости». Ведомство подтвердило, что погибли два члена экипажа, еще двое пострадали.

Ту22М3 – сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, на вооружение в Военно-воздушные силы поступил в 1978 г. Его экипаж – четыре человека. Он предназначен для поражения наземных, морских, подвижных и неподвижных целей сверхзвуковыми управляемыми ракетами и авиабомбами с обычным или ядерным зарядом.

Политика
Новости

«Интерфакс»: пассажир рейса Сургут – Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Ведомости
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Пассажир самолета, летевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

В справочной службе аэропорта в Сургуте рассказали, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». «У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Ведомостям» предложили обратиться с вопросами в Национальный антитеррористический комитет (НАК). В НАКе сказали «Дождю», что только начали проверку информации и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть нештатную ситуацию на борту.

Рейс SU1515 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Сургута в Москву по расписанию – в 15.00 по местному времени (13.00 мск), следует из информации на сайте аэропорта Сургута. На портале Flight Radar самолет подсвечивается красным светом, что означает нештатную ситуацию на борту. По данным Flight Radar, самолет во время полета сменил курс и направился в Ханты-Мансийск.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, рейс поменял курс, поскольку на борту произошел «факт хулиганства».

Пассажир, потребовавший поменять направление самолета и лететь в Афганистан, может быть психически неуравновешен, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, мужчина ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии. Другой осведомленный источник рассказал, что этому пассажиру 41 год.

Около 14.23 мск, как следует из данных Flight Radar, самолет приземлился в Ханты-Мансийске и остановил движение. По данным источника «Интерфакса», пассажира, потребовавшего лететь в Афганистан, задержали. Оружия при нем не было, отметил источник агентства. Источник «РИА Новости» в авиационных кругах рассказал, что экипажу самолета удалось уговорить злоумышленника сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки. По информации агентства, попытавшийся захватить самолет находится в состоянии опьянения.

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