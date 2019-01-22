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Задержан пассажир, пытавшийся угнать самолет «Аэрофлота»

Мужчина, попытавшийся угнать самолет, летевший из Сургута в Москву и экстренно севший в Ханты-Мансийке, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по п. «в» ч.2 ст. 211 Уголовного кодекса (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). По нему задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, пассажир в состоянии опьянения угрожал, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Из-за этого самолет совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

По данным ведомства, задержанный — ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Как сообщил «Аэрофлот», при освобождении самолета никто не пострадал. В Ханты-Мансийск направлен резервный борт для вывоза освобожденных пассажиров.

Ранее 22 января источник «Интерфакса» сообщил, что пассажир самолета, летевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Позже лайнер сменил курс и сел в аэропорту Ханты-Мансийска. Источник «РИА Новости» в авиационных кругах рассказывал, что экипажу удалось убедить мужчину в необходимости сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки.