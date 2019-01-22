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Собянин отправил на дополнительную экспертизу проект реконструкции дома Булошникова

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Проект реконструкции дома купца Булошникова на Большой Никитской улице в центре Москвы будет отправлен на дополнительную экспертизу. Об этом сообщил на сайте мэр города Сергей Собянин.

Он назвал прошедшие публичные слушания по проекту реконструкции дома «жаркими». «Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций — это просто новодел на месте бывшего купеческого дома. Одни говорили, что существующее здание снесут. Другие утверждали, что не собираются это делать», — отметил Собянин.

«Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение», — заключил мэр.

13 декабря 2018 г. бывший муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач написала в Facebook, что московская градостроительно-земельная комиссия «под председательством Собянина» согласовала снос и многоэтажную застройку по тому адресу, по которому находится дом Булошникова. Была разрешена застройка в 32 м, отметила Ткач: «Речь идет о девять- и более этажном доме». Компанией-застройщиком, добавила она, должно стать ООО «Мэйнэстейт».

На следующий день пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) сообщила, что о сносе речи не идет.

16 января активисты движения «Архнадзор» провели пикет у офиса компании-застройщика.

Дом возвел в 1830 г. купец Булошников. Сначала это был двухэтажный ампирный дом. В 1886 г. он был расширен к востоку на девять оконных осей, надстроен третьим этажом и заново оформлен. После этого здание сохранилось почти в неизменном виде. В конце 1990-х гг. был проведен его капитальный ремонт.

Авто
Новости

Volvo отзывает более 200 000 автомобилей по всему миру

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Автоконцерн Volvo принял решение отозвать более 200 000 автомобилей по всему миру, из них 37 000 машин в Швеции, из-за возможного дефекта бензопровода. Речь идет о трещинах, передает телеканал SVT.

Руководитель пресс-службы Volvo Анника Бьерстаф подтвердила информацию об отзыве автомобилей. На данный момент в компанию не поступали жалобы, связанные с возможным дефектом.

Под отзыв автомобилей попали модели V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90, проданные в 2015–2016 гг. Все ремонтные работы для владельцев автомобилей Volvo проведет бесплатно.

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Финансы
Новости

ЦБ назвал необходимую на поддержку Московского индустриального банка сумму

Ведомости
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Центробанк готов выделить 77 млрд руб. в виде кредитов на поддержку санируемого Московского индустриального банка (МИнБ), сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев (его слова передал «Интерфакс»).

«В плане участия мы зарезервировали сумму финансовой поддержки банка, сейчас это 77 млрд руб. в виде кредитов на ликвидность по ключевой ставке», – сказал Поздышев. Он отметил, что эти деньги являются возвратными, и ,как и в предыдущих случаях финансового оздоровления банков, часть займов на поддержку ликвидности может вернуться в капитал.

По данным ЦБ, МИнБ был операционно убыточен последние четыре года, накопленные убытки составляют примерно половину капитала – не менее 13 млрд руб. Он обратил внимание, что банк учел как доход в отчетности по МСФО процентные доходы в 21 млрд руб., которые навряд ли будут получены.

МИнБ был сконцентрирован на кредитовании юрлиц – из общего кредитного портфеля в 216 млрд руб. на кредиты компаниям приходится 183 млрд руб., на займы физлицам – 16 млрд руб. Причем к проблемным и потенциально проблемным кредитам юрлицам, по словам Поздышева, можно отнести займы на 123 млрд руб.

«Каких-либо схемных или криминальных историй вывода средств в кредитовании юридических лиц» ЦБ за банком не выявил, отметил Поздышев.

По словам зампреда ЦБ, санация МИнБ продлится не менее полугода. Этот банк не является системно значимым, но он крупный и важный для отдельных регионов, заметил Поздышев.

Во вторник ЦБ забрал МИнБ на санацию через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ объяснил, что МИнБ не смог самостоятельно преодолеть финансовые трудности последних нескольких лет. Проблемы возникли из-за того, что банк активно финансировал «неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операции с недвижимостью». Поэтому значительная часть его активов перестала быть ликвидной и приносить доход, что привело к резкому снижению капитала банка.

МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70 000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте. ЦБ оценил размер «дыры» в капитале банка от 60 до 100 млрд руб. После начала санации банк продолжит свою работу в обычном режиме.

Стиль жизни
Новости

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

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Жюри Американской киноакадемии объявило полный список номинантов на получение «Оскара-2019». Трансляция велась в Youtube-канале премии.

На «Оскар» в номинации «лучший фильм года» претендуют восемь картин: «Рома», «Звезда родилась», «Зеленая книга», «Фаворитка», «Черный клановец», «Власть», «Черная пантера» и «Богемская рапсодия». Премию в категории лучший режиссер могут получить Альфонсо Куарон («Рома»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Спайк Ли («Черный клановец»), Йоргос Лантимос («Фаворитка»), Адам МакКей («Власть») или Павел Павликовский («Холодная война»).

В номинации «лучшая мужская роль» представлены Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга») и Виллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»). На премию за «лучшую женскую роль» претендуют пять актрис: Гленн Клоуз («Жена»), Леди Гага («Звезда родилась»), Оливия Колман («Фаворитка»), Ялица Апарисио («Рома») и Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»).

В прошлом году «Оскар» в номинации «лучший фильм» получила картина «Форма воды», которую снял Гильермо дель Торо. Фильм рассказывает об истории любви немой уборщицы, работающей в американской секретной лаборатории, и человека-амфибии. Он претендовал на 13 номинаций. Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева был номинирован на премию как лучшая картина на иностранном языке, но награду не получил.

91-я церемония вручения наград пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.

Сюрпризы и победители «Оскара-2018»

Политика
Новости

«Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом на пост президента Украины

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Украинская партия «Батькивщина» выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Выборы президента Украины состоятся 31 марта, избирательная кампания началась еще 31 декабря.

Решение о выдвижении Тимошенко было принято на съезде партии в Киеве. На съезде выступили соратники Тимошенко, ее дочь Евгения, отмечает агентство.

На съезде членам партии был показан биографический фильм о Тимошенко.

Для Тимошенко это уже третье выдвижение за президентский пост. В 2010 г. по итогам второго тура голосования Тимошенко проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48% голосов. В 2014 г. политик проиграла действующему президенту Петру Порошенко, который был избран главой государства по результатам первого тура.

Как отмечает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные соцопросов, Тимошенко на протяжении последних месяцев лидирует среди кандидатов на пост президента. В свою очередь Порошенко еще не заявлял о планах баллотироваться на второй срок официально.

Выбор редактора
Политика
Новости

Задержан пассажир, пытавшийся угнать самолет «Аэрофлота»

Ведомости
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Мужчина, попытавшийся угнать самолет, летевший из Сургута в Москву и экстренно севший в Ханты-Мансийке, задержан. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило дело по п. «в» ч.2 ст. 211 Уголовного кодекса (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия). По нему задержанному грозит до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, пассажир в состоянии опьянения угрожал, что у него есть оружие, пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Из-за этого самолет совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.

По данным ведомства, задержанный — ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Как сообщил «Аэрофлот», при освобождении самолета никто не пострадал. В Ханты-Мансийск направлен резервный борт для вывоза освобожденных пассажиров.

Ранее 22 января источник «Интерфакса» сообщил, что пассажир самолета, летевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Позже лайнер сменил курс и сел в аэропорту Ханты-Мансийска. Источник «РИА Новости» в авиационных кругах рассказывал, что экипажу удалось убедить мужчину в необходимости сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки.

Финансы
Новости

ЦБ оценил «дыру» в капитале Московского индустриального банка

Ведомости
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Разница между активами и пассивами санируемого Московского индустриального банка (МИнБ) составляет от 60 до 100 млрд руб., сообщил журналистам зампред Центробанка Василий Поздышев.

«По нашим оценкам, размер дисбаланса, который нужно покрыть для того, чтобы банк смог дальше нормально работать – от 60 до 100 млрд руб. Точную оценку может дать только временная администрация, – сказал Поздышев (цитата по "Интерфаксу"). – Потребуется еще около 40 млрд руб. досоздания резервов, значительная часть начисленных, но не полученных банком процентов тоже должна быть зарезервирована, это 21 млрд руб.»

Кроме того, возможно, будет произведена переоценка недвижимости, если выяснится, что стоимость имущества значительно отличается от рыночной. Однако цена может измениться максимум на 3 млрд руб., отметил зампред ЦБ.

Если сложить все эти цифры, то получится дисбаланс около 50 млрд руб., но банку еще нужен капитал в размере около 30 млрд руб., уточнил Поздышев.

Во вторник ЦБ забрал МИнБ на санацию через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ объяснил, что МИнБ не смог самостоятельно преодолеть финансовые трудности последних нескольких лет. Проблемы возникли из-за того, что банк активно финансировал «неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операции с недвижимостью». Поэтому значительная часть его активов перестала быть ликвидной и приносить доход, что привело к резкому снижению капитала банка.

МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70 000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте.

Политика
Новости

Полиция отпустила Вашукевич и ее наставника

Ведомости
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Московская полиция отпустила модель Анастасию Вашукевич (более известна как Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) под подписку об обязательстве явки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого Светлану Сидоркину.

Вашукевич и Кириллова задержали в московском аэропорту «Шереметьево» сразу после депортации из Таиланда, где их приговорили к условному сроку за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга. Полиция Москвы отмечала, что задержание проходит в рамках производства уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ). Потом Нагатинский суд Москвы продлил срок задержания на 72 часа. «Я не виновата в том, в чем меня обвиняют», – говорила Вашукевич. Она добавляла, что не собирается «никак компрометировать» российского бизнесмена Олега Дерипаску.

В феврале 2018 г. Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде за проведение нелегального тренинга и нарушение миграционного законодательства. Они провели в тайской тюрьме почти год. Оба признали свою вину, после чего их депортировали в Россию.

После задержания в США Вашукевич рассказывала, что у нее есть записи разговоров Дерипаски о вмешательстве в выборы США. Она была готова отдать эти данные американским властям в обмен на политическое убежище, но страна не стала ей помогать, назвав историю «довольно странной».

Пока Вашукевич и Кириллов находились под арестом в Таиланде, в России Дерипаска подал на них в суд за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб. Forbes оценивает состояние Дерипаски в $6,7 млрд.

Самые популярные люди 2018 года по версии «Яндекса»

Политика
Новости

Бывшего советника Якунина объявили в розыск

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Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова. Об этом со ссылкой на решение судьи Евгении Николаевой сообщает корреспондент РБК.

Байдаков, по данным СКР, скрылся в Латвии и объявлен в международный розыск. Ему вменяются растрата (ст. 160 Уголовного кодекса) и мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК).

Байдаков был внештатным советником экс-руководителя РЖД Владимира Якунина, о чем говорил сам Якунин в интервью «Ведомостям» в 2009 г.

ЦБ в февраля 2016 г. отозвал лицензию у банка «Миллениум» и ввел туда временную администрацию. По размеру активов он занимал 262-е место в банковской системе России.

Кредитная организация была аффилирована с РЖД и ее подрядными организациями. По информации ЦБ, 35% акций банка принадлежало ОАО «Бамтоннельстрой», около 17% акций — ОАО «Статос» (среди бенефициаров — Ирина и Михаил Байдаковы), 12,9% — ОАО «РЖД — развитие вокзалов», 11,7% — Бетэлтранс (совладелец Игорь Чайка), 11,6% — ОАО «Железнодорожная торговая компания», 11,6% — ОАО «Торговый дом РЖД».

Дело по факту присвоения денег банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками, СКР возбудил 3 октября 2016 г. Общая сумма ущерба от вывода средств оценивается в 402 млн руб. По этому же делу проходит бывший заместитель Байдакова в банке Денис Михеев и еще ряд фигурантов, рассказал следователь.

Дело о мошенничестве было возбуждено 17 января 2018 г. по заявлению ректора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александра Соколова, который с марта 2014 г. по май 2008 г. занимал пост министра культуры и массовых коммуникаций. Соколов утверждает, что летом 2015 г. в здании консерватории Байдаков «под обманным предлогом» выдал ему подложный простой вексель «Миллениума» на сумму в $265 300, в счет его оплаты Соколов дал банкиру наличные на сумму около 14 млн руб. По версии СКР, Байдаков не зачислил эти деньги на банковский счет, а просто присвоил.

Финансы
Новости

Фрадков назвал размер кредитов Промсвязьбанка оборонным предприятиям

Ведомости
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Промсвязьбанк, на базе которого создается опорный банк для гособоронзаказа, уже подписал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса кредитные соглашения на 130 млрд руб. и сопровождает более 30% госконтрактов в этой сфере, заявил предправления банка Петр Фрадков на встрече с премьером Дмитрием Медведевым.

«Мы полностью сформировали инфраструктуру для проведения расчетов по гособоронзаказу, сформирован штат специалистов, — отметил Фрадков. — Мы сейчас сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу». Он подчеркнул, что Промсвязьбанк полностью восстановил финансовую стабильность и теперь соответствует нормативным требованиям Центробанка.

На баланс Промсвязьбанка будет передана большая часть оборонных кредитов, выданных другими банками, их размер Минфин оценивал в 1 трлн руб. Первый транш таких кредитов банки должны передать до мая 2019 г.

Создание специального банка под гособоронзаказ призвано защитить другие банки от санкций США. Поэтому Промсвязьбанк в свою очередь готовится к возможному попаданию под ограничительные меры. Фрадков рассказывал в интервью «Ведомостям», что банк сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard, а также расчищает свой баланс от валютных активов.

В 2019 г. Промсвязьбанк могут докапитализировать, в том числе рассматривается неденежное пополнение капитала, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Технологии
Новости

В Yota сменился гендиректор

Ведомости
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Гендиректор виртуального оператора «Скартел» (принадлежит «Мегафону» и работает на его сети под брендом Yota) Владимир Добрынин покинул свой пост, говорится в сообщении компании.

Нового гендиректора компания пообещала представить «в ближайшее время», временно исполнять его обязанности будет финансовый директор оператора Саид Мунаев.

Добрынин возглавлял «Скартел» с ноября 2016 г., а до этого работал в компании в должности операционного директора. В будущем он планирует заниматься собственными международными проектами, говорится в сообщении, но не уточняется какими.

В 2017 г. «Скартел» вернулся к прибыли впервые с 2014 г. Его чистая прибыль по РСБУ составила 6,9 млрд руб. против убытка в 1,4 млрд руб. годом ранее, сообщал оператор. В 2015 г. «Скартел» также получил убыток в размере 2,4 млрд руб. Представители «Скартела» объясняли возврат к прибыли завершением экспансии в регионы, которая требовала инвестиций, – к концу 2016 г. она была практически полностью завершена.

Бизнес
Новости

«Мечел» рефинансировал кредит зарубежных инвесторов на $1 млрд

Ведомости
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«Мечел» рефинансировал синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных инвесторов на $1 млрд, говорится в сообщении горно-металлургической компании.

Это стало возможным благодаря открытию ВТБ кредитной линии в евро с погашением в апреле 2022 г. Льготный период по выплате основного долга продлится до апреля 2020 г.

Рефинансирование займа позволило уменьшить долю нереструктурированной задолженности «Мечела» с 22 до 8%, сократить количество зарубежных кредиторов, синхронизировать условия и график погашения задолженности, а также снизить стоимость заимствования, отмечает финансовый директор компании Нелли Галеева.

Выкуп задолженности у кредиторов позволил «Мечелу» получить доход в размере около 13 млрд руб., указывает компания.

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