Политика

Новости

Собянин отправил на дополнительную экспертизу проект реконструкции дома Булошникова

Проект реконструкции дома купца Булошникова на Большой Никитской улице в центре Москвы будет отправлен на дополнительную экспертизу. Об этом сообщил на сайте мэр города Сергей Собянин.

Он назвал прошедшие публичные слушания по проекту реконструкции дома «жаркими». «Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций — это просто новодел на месте бывшего купеческого дома. Одни говорили, что существующее здание снесут. Другие утверждали, что не собираются это делать», — отметил Собянин.

«Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение», — заключил мэр.

13 декабря 2018 г. бывший муниципальный депутат Пресненского района Елена Ткач написала в Facebook, что московская градостроительно-земельная комиссия «под председательством Собянина» согласовала снос и многоэтажную застройку по тому адресу, по которому находится дом Булошникова. Была разрешена застройка в 32 м, отметила Ткач: «Речь идет о девять- и более этажном доме». Компанией-застройщиком, добавила она, должно стать ООО «Мэйнэстейт».

На следующий день пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) сообщила, что о сносе речи не идет.

16 января активисты движения «Архнадзор» провели пикет у офиса компании-застройщика.

Дом возвел в 1830 г. купец Булошников. Сначала это был двухэтажный ампирный дом. В 1886 г. он был расширен к востоку на девять оконных осей, надстроен третьим этажом и заново оформлен. После этого здание сохранилось почти в неизменном виде. В конце 1990-х гг. был проведен его капитальный ремонт.