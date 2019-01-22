Минобороны рассказало о состоянии летчика с разбившегося в Мурманской области Ту-22М3

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Reuters: загоревшееся в Черном море судно не могло зайти в порт из-за санкций

Одному из кораблей, загоревшихся 21 января, был запрещен вход в порт Темрюк в Краснодарском крае, поэтому на него загружался сжиженный газ в открытом море с другого судна, сообщает Reuters.

Как сообщал Росморречфлот, в Керченском проливе 21 января загорелись суда под названием Maestro и Candy («Маэстро» и «Канди»). В ноябре 2018 г. министерство финансов США ввело санкции против девяти физических и юридических лиц, которые, по данным американского ведомства, составляют «международную сеть, через которую иранский режим, работая с российскими компаниями, обеспечивал миллионы баррелей нефти сирийскому правительству». Сообщение об ограничительных мерах министерства сопровождалось рекомендацией «сообществу, работающему в транспортировке нефти», о санкционных рисках, в ней упоминались два корабля, Maestro и Venice («Маэстро» и «Венис»), участвовавшие в поставках нефти в Сирию.

В декабре Reuters опубликовало материал, согласно которому Maestro и Venice и после рекомендации минфина США продолжили свои операции и регулярно входили в порт Темрюк. После появления материала, как утверждают два источника агентства, порт отказал судну Maestro в доступе, тогда как Venice продолжило входить в порт, поскольку поменяло название на Candy. По данным собеседников Reuters, газ загружался на один из кораблей, а затем перегружался на другой.

Reuters пишет, что в последний раз транспондер Maestro работал в субботу, 19 декабря, и он указывал на то, что судно находится у берегов Турции в Черном море. В понедельник оно оказалось около Керченского пролива, где встретилось с Venice, на которое был загружен сжиженный газ из порта Темрюк, рассказал источник агентства. После попытки загрузить газ на Maestro оба судна загорелись.

Перегрузка топлива с одного судна на другое, особенно зимой в штормовую погоду, «вызывает большие вопросы», отметил один из собеседников агентства.

Суда принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, рассказали Reuters два трейдера. Она попала под санкции США в 2015 г. за организацию поставок сжиженного газа на территории, подконтрольные сирийскому правительству.

Всего на судах находились 32 человека – 16 турецких граждан и 15 индийских. Спасатели обнаружили тела 11 погибших, 12 человек удалось спасти, еще 9 человек считаются пропавшими без вести.