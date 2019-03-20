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МИД сделал представление чешскому послу из-за дипломатических домов в Праге

МИД сделал представление послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке из-за нагнетания «нездоровой атмосферы» вокруг ситуации с объектами недвижимости в Праге. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Российское ведомство привлекло внимание посла «к ненормальной ситуации» и отметило, что «проблематика недвижимости является предметом идущего двустороннего диалога, ориентированного на поиск взаимоприемлемых развязок по имеющимся с обеих сторон открытым вопросам». МИД призвал чешскую сторону проявлять сдержанность «во избежание деструктивных последствий».

В марте чешское издание Denik N написало, что дипломатическое жилье в Праге, находящееся в распоряжении российского посольства, сдается в аренду третьим лицам. Деньги, по данным издания, берет сотрудник российского дипломатического представительства. При этом жилье, обратило внимание Denik M, принадлежит чешскому государству по контрактам, которые были заключены в 1989 г.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данные чешских журналистов инсинуациями и сообщила, что в Праге есть четыре жилых дома, о статусе которых две страны ведут переговоры на уровне экспертов. Чешские власти претензий по использованию объектов не предъявляли, подчеркнула Захарова.