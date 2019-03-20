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«Коммерсантъ» узнал о возбуждении дела о клевете по заявлению Рогозина

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете и защите чести и достоинства из-за публикаций интернет-изданий, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. «Роскосмос» подтвердил изданию факт подачи Рогозиным заявления о клевете, но подробности рассказать отказался.

По данным издания, на основании заявления Рогозина московский главк МВД возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ).

Поводом для обращения в правоохранительные органы стали, в частности, публикации на сайте информагентства «Руспресс» и интернет-ресурса «Компромат-Урал», которые, по мнению Рогозина, «выражают негативную оценку его деятельности» на посту гендиректора «Роскосмоса», пишет «Коммерсантъ».

Ресурсы, перечисленные в заявлении Рогозина, действительно публиковали материалы, содержащие критику в его адрес, отмечает издание. Например, 10 декабря 2018 г. на сайте «Руспресса» появилась статья, в которой говорится, что «украденные из госказны деньги глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин тратит на PR-кампанию по отбеливанию собственной репутации», а также утверждается, что «за взятку акционер "Ленты.ру" миллиардер Александр Мамут и главный редактор Владимир Тодоров стерли критическую статью о ведомстве Рогозина». Получить комментарий «Руспресса» «Коммерсанту» не удалось.