КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ передать депутатский мандат Грудинину
КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ передать депутатский мандат физика Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает «РИА Новости».
По его словам, ЦИК не имеет права отказывать в передаче мандата. По закону, подчеркнул он, у партии есть право выдвигать кандидатов на замещение, а избирательная комиссия должна оформить это технически.
Счета, которые стали причиной отказа в передаче мандата Грудинину, закрыты, отметил Зюганов. Никаких претензий по этому поводу ни у кого уже нет, добавил он.
21 марта ЦИК отказался передать мандат, освободившийся после смерти Алферова, Грудинину. Решение объяснили тем, что у него были иностранные счета в момент регистрации его кандидатом в депутаты в 2016 г. Заседание, на котором рассматривался вопрос передачи мандата, вел заместитель председателя ЦИК Николай Булаев (председатель Центризбиркома Элла Памфилова находится в отпуске). Он подчеркивал, что у КПРФ было две недели на то, чтобы внести кандидатуру, и что партия не сможет оспорить это решение ЦИК.
Мандат будет передан депутату заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения КПРФ Петру Медведеву, объявил член ЦИК Евгений Шевченко.