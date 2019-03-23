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Столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию о переименовании столицы страны из Астаны в Нур-Султан, сообщила его пресс-служба. Указ вступает в силу с 23 марта.

Столица переименована в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который 19 марта подписал указ о сложении с себя полномочий. В соответствии с конституцией страны полномочия президента перешли к спикеру сената Токаеву, который будет исполнять обязанности главы государства до следующих выборов в апреле 2020 г.

После принятия присяги Токаев предложил переименовать столицу Астану в Нур-Султан, а также увековечить имя Назарбаева в названии центральных улиц городов. Парламент страны в тот же день принял закон о внесении соответствующих поправок в конституцию Казахстана. Против этого решения выступили некоторые местные жители: 21 и 22 марта в Астане и Алма-Ате прошли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы, закончившиеся задержаниями протестующих.

Изначально город, основанный в 1830 г. как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 г. он был переименован в Целиноград, затем назывался Акмола. В декабре 1997 г. Назарбаев перенес столицу Казахстана их Алма-Аты в Акмолу, после чего город был переименован в Астану (в переводе с казахского языка означает «столица»).

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