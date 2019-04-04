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Ведущим дебатов Порошенко и Зеленского станет журналист из Крыма

Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского будет журналист Павел Казарин. Об этом рассказал изданию «Страна.ua» руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

При этом он выразил мнение, что дебаты будут сорваны. «Я думаю, это борьба слона с китом. Первый ищет смыслы, второй – зрелищ. Я думаю, они не договорятся. И дебаты – в том задуманном, стадионном формате – будут сорваны», – сказал он.

facebook.com/kazarin.pavel Павел Казарин

Павел Казарин – уроженец Симферополя. Он был ведущим ГТКР «Крым», шеф-редактором службы интернет-вещания на телеканале «Мир 24», автором в «Росбалте» и Republic. В настоящее время он ведущий на телеканале ICTV, колумнист телеканала «24-й канал» и обозреватель «Крым.Реалии».

НОТУ – принадлежащий государству общественный телерадиовещатель, который по украинскому закону о выборах президента должен транслировать дебаты кандидатов.

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Порошенко согласился.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. По его итогам во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Первый набрал 30,24%, второй – 15,95%.