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Путин впервые ответил на признание Трампом Голанских высот частью Израиля

Решение США признать Голанские высоты территорией Израиля нарушает резолюцию ООН, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он отметил, что позиция Россия по этому вопросу «изложена в заявлении МИД России». МИД 25 марта обвинил США в пренебрежении нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН.

21 марта президент США Дональд Трамп объявил, что Голанские высоты надо признать израильскими. Спустя четыре дня, 25 марта, он подписал соответствующий документ.

Его заявление на этот счет ранее комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что «сама по себе такая идея не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот». Арабские страны заявили, что решение Трампа «ничтожно по форме и по существу».

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют две страны – Израиль и Сирия. До 1967 г. они входили в состав Сирии, а после две трети перешли Израилю. В 1981 г. израильские власти приняли закон, по которому юрисдикция страны распространялась на всю территорию. Против этого выступил Совбез ООН, членом которого является Россия.