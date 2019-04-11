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«Левада-центр» сообщил о резком снижении доли россиян, готовых голосовать за Путина

Если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, то за Владимира Путина проголосовали бы только 55% избирателей, показал опрос «Левада-центра». Это самый низкий результат за всю историю исследований: в апреле 2014 г. за Путина готовы были голосовать 60%, в январе 2016 г. – 66%, в апреле 2017 г. – 62%, в январе 2018 г. – 70%. На выборах в 2018 г. Путин набрал 76,7% голосов.

При этом 19% всех опрошенных сказали, что не стали бы принимать участия в выборах. Среди тех, кто пошел бы на выборы, четверть (25%) сказали, что не знают, за кого голосовать. На один процентный пункт выросло число избирателей, поддерживающих лидера ЛДПР Владимира Жириновского, – за него готовы проголосовать 6%. За гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина готовы отдать голос 5%, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 2%. Оппозиционер Алексей Навальный и министр обороны Сергей Шойгу набрали бы по 1%, телеведущая Ксения Собчак – менее 1%.

В числе политиков, которым больше всего доверяют, опрошенные называли Путина (41%, тоже самый низкий результат за всю историю опроса), Жириновского (16%), Шойгу (16%), министра иностранных дел Сергея Лаврова (14%) и премьера Дмитрия Медведева (13%, самый высокий результат за все время). Больше всего недоверия у опрошенных вызывают Медведев (29%), Жириновский (19%), Путин (12%) и Зюганов (10%).

Опрос проводился 21–27 марта среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 37 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

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