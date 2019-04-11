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Политика
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«Левада-центр» сообщил о резком снижении доли россиян, готовых голосовать за Путина

Ведомости
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Если бы выборы президента России проходили в ближайшее воскресенье, то за Владимира Путина проголосовали бы только 55% избирателей, показал опрос «Левада-центра». Это самый низкий результат за всю историю исследований: в апреле 2014 г. за Путина готовы были голосовать 60%, в январе 2016 г. – 66%, в апреле 2017 г. – 62%, в январе 2018 г. – 70%. На выборах в 2018 г. Путин набрал 76,7% голосов.

При этом 19% всех опрошенных сказали, что не стали бы принимать участия в выборах. Среди тех, кто пошел бы на выборы, четверть (25%) сказали, что не знают, за кого голосовать. На один процентный пункт выросло число избирателей, поддерживающих лидера ЛДПР Владимира Жириновского, – за него готовы проголосовать 6%. За гендиректора совхоза имени Ленина Павла Грудинина готовы отдать голос 5%, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 2%. Оппозиционер Алексей Навальный и министр обороны Сергей Шойгу набрали бы по 1%, телеведущая Ксения Собчак – менее 1%.

В числе политиков, которым больше всего доверяют, опрошенные называли Путина (41%, тоже самый низкий результат за всю историю опроса), Жириновского (16%), Шойгу (16%), министра иностранных дел Сергея Лаврова (14%) и премьера Дмитрия Медведева (13%, самый высокий результат за все время). Больше всего недоверия у опрошенных вызывают Медведев (29%), Жириновский (19%), Путин (12%) и Зюганов (10%).

Опрос проводился 21–27 марта среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 37 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

Как прошла инаугурация Владимира Путина

Политика
Новости

Лукашенко пожаловался на «обнаглевшую» и «выкручивающую руки» Россию

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства, на котором выразил мнение, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», передает местное агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». «То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. <...> Нам закрывают рынок», – подчеркнул белорусский президент.

Он напомнил ситуацию, которая произошла год или полтора назад, когда специалисты доложили об аварийном состоянии нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, идущих через Белоруссию. «Нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы, – подчеркнул он. – Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации – нефть».

Белорусский президент отметил, что этот вопрос сейчас находится в повестке дня, и обратился к вице-премьер Игорю Ляшенко с требованием : «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Белоруссию, ставьте и ремонтируйте».

В марте Лукашенко потребовал от властей России прекратить лоббировать интересы «олигархических кланов», которые блокируют поставки белорусской продукции. »Крупный бизнес сросся с властью, и они проталкивают свои вопросы, блокируют наши отношения в союзе [Союзном государстве России и Белоруссии]», — сказал он.

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Технологии
Новости

Рогозин рассказал о звонках об ошибках на производстве структур «Роскосмоса»

Ведомости
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«Роскосмос» начал получать анонимные звонки об ошибках на производстве на его предприятиях, рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде».

В конце февраля на официальном сайте «Роскосмоса» был размещен телефон доверия, по которому любой сотрудник может анонимно сообщить об ошибке на производстве. Госкорпорация ранее объясняла, что анонимная линия была создана для «повышения качества и контроля за выпускаемой продукцией».

«Первые два месяца [телефон] молчал. А теперь стали звонить», – отметил Рогозин. Он подчеркнул, что каждый подобный звонок проверяется. Гендиректор «Роскосмоса» добавил, что поступившие анонимные сообщения оказались правдой, поэтому созданная система работает.

В начале апреля Рогозин предложил лишать премий на год специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, сообщало «РИА Новости». Он уточнял, что соответствующее распоряжение входит в методику повышения качества работы, разработанную «Роскосмосом» и внедренную в пилотном режиме. Согласно документу предприятия госкорпорации будут проверяться ежемесячно, начиная с мая 2019 г. и до окончания пилота. В ходе проверок будет оцениваться динамика показателей качества труда сотрудников.

Технологии
Новости

Законопроект о «суверенном интернете» принят во втором чтении

Ведомости
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Депутаты Госдумы на заседании 11 апреля приняли во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета. В случае принятия закон может вступить в силу 1 ноября 2019 г., а отдельные его положения (например, о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен) – 1 января 2021 г.

При подготовке ко второму чтению в документ были внесены поправки. В частности, соавтор законопроекта депутат Андрей Луговой предложил обязать власти использовать российскую криптографию. Кроме того, в новой версии законопроекта нет гарантий, что качество и скорость связи не пострадают из-за исполнения закона, считает куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова.

Законопроект о суверенном интернете был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Документ наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Проект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Против него выступили Счетная палата, Российский союз промышленников и предпринимателей и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Митинг против изоляции рунета на проспекте Сахарова

Политика
Новости

Обвиненный в домогательствах обладатель «Оскара» выиграл суд о клевете

Ведомости
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Актер Джеффри Раш, получивший в 1997 г. премию «Оскар» за главную роль в фильме «Блеск», выиграл суд у австралийского таблоида The Daily Telegraph, опубликовавшего материалы о его «ненадлежащем поведении» в отношении своей коллеги, передает The Sydney Morning Herald. Раш требовал признать публикации клеветой.

Публикации появились в 2017 г. Они были посвящены тому, что Раш якобы позволял себе «ненадлежащее поведение» в отношении актрисы во время съемок фильма «Король Лир» в 2015–2016 гг. Имя ее не называлось. Позже стало известно, что речь идет об актрисе Эрин Джин Норвилл, которая сыграла дочь короля Лира – Корделию. Она не состояла в сотрудничестве с The Telegraph, когда материалы публиковались, а впоследствии согласилась дать показания в суде.

Судья заявил, что газета не смогла доказать правдивость публикации. «Это была, учитывая все обстоятельства, безрассудная и безответственная сенсационная журналистика худшего сорта. Самый худший вид», – сказал он.

Норвилл подчеркивала в суде, что говорит правду. Судья постановил, что актриса не является «полностью заслуживающим доверия свидетелем». Также он выразил мнение, что она была «втянута в центр внимания» журналистами газеты и была «склонна к преувеличчениям и приукрашиваниям».

Раш получит $850 000 компенсации. Выйдя с заседания, он объявил, что доволен решением суда, но отметил, что «в этом деле нет победителей, оно было невероятно огорчительно для всех участников».

Джеффри Раш родился в 1951 г. Помимо премии «Оскар» за роль в фильме «Блеск» он получил премию BAFTA и «Золотой глобус». Кроме того, является обладателем «Золотого глобуса» за лучшую роль в фильме «Жизнь и смерть Питера Селлерса».

Бизнес
Новости

Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба

Ведомости
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РЖД по итогам 2018 г. не достроила ряд объектов на участках Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты (СП), проведшей проверку монополии.

Как указал контролирующий орган, в прошлом году РЖД должна была построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей, но был принят всего один объект. Итог: на 17 участках БАМа и Транссиба не была увеличена пропускная способность, как планировалось, подчеркнула Счетная палата.

СП выявила невыполнение плановых показателей и по проектам развития участка Междуреченск – Тайшет, а также строительства вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна. Есть риск, отметил контролирующий орган, не достигнуть показателя федерального проекта «Железнодорожный транспорт и транзит».

Кроме того, с нарушением сроков идет строительство высокоскоростной магистрали Москва – Казань, сообщила Счетная палата. По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г.

Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты. Он пообещал, что монополия будет внедрять ежемесячный мониторинг соблюдения сроков расходов денег и достижения целевых показателей проектов.

РЖД решила развивать БАМ и Транссиб в 2012 г. Проект предполагает увеличение провозной способности магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. В 2017 г. монополия подготовила проект второго этапа модернизации с 2018 по 2025 г. По ее оценке, инвестиции могут составить от 493 млрд до 653,3 млрд руб.

Политика
Новости

СМИ сообщили о государственном перевороте в Судане

Ведомости
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Армия Судана на экстренном заседании 11 апреля приняла решение отправить в отставку президента Омара аль-Башира, его советников и правительство страны, сообщают местные телеканалы al-Mayadeen и al-Hadath со ссылкой на источники. Военные в ближайшее время объявят о создании совета, который будет руководить Суданом в переходный период, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Как передает al-Arabiya, группа офицеров уже вошла в здание государственного телеканала. По телевидению транслируются военные марши и национальная музыка, армия готовится выступить с «важным заявлением».

Несколько представителей власти были задержаны, отмечает al-Hadath. В частности, бывший министр обороны Абдуррахим Хусейн, члены личной гвардии президента, лидер правящей партии «Национальный конгресс» Ахмад Харун. По данным Sky News Arabia, президент аль-Башир тоже взят военными под стражу и находится под домашним арестом.

Ситуация в Судане обострилась в конце прошлого года: в стране на фоне экономического кризиса, который длится с 2011 г., начались массовые протесты. Сначала демонстранты выступали против роста цен на продукты, но постепенно акции вылились в требования сменить политический режим президента аль-Башира, который находится у власти 30 лет. В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов и обратились к военным с просьбой «встать на сторону народа».

Президент Судана несколько раз приезжал с визитом в Россию, последний раз в июле прошлого года. На встрече с президентом России Владимиром Путиным аль-Башир поблагодарил Москву за участие в подготовке суданских военных. Во время переговоров лидеров двух стран в ноябре 2017 г. аль-Башир назвал ситуацию в Судане результатом действий Вашингтона и попросил у Путина защиты от «американской агрессии».

В каких странах лидеры находятся у власти дольше всех

Политика
Новости

К чешскому миллиардеру из списка Forbes подали иск о мошенничестве на $1 млрд

Ведомости
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Американский хедж-фонд Kingstown Capital Management LP и чешская инвесткомпания Investhold Ltd. подали в США в суд на миллиардера Радована Витека, сообщает Bloomberg. Они обвиняют бизнесмена в мошенничестве на сумму более $1 млрд.

Истцы утверждают, что Витек использовал сеть подставных компаний, чтобы получить контроль над базирующейся в Люксембурге компанией, занимающейся недвижимостью, а затем продал наиболее ценные активы по низким ценам организациям, которые он тайно контролировал.

Как уточняет Financial Times со ссылкой на иск, Витек получил контроль над компанией, занимающейся недвижимостью, профинансировав «подставных владельцев», чтобы те скупили ее акции; затем ее приобрела компания миллиардера – CPI Property Group SA. «Витек отобрал недвижимости на сумму более миллиарда долларов у компаний <...> и присвоил их для своей личной выгоды», – считают истцы.

CPI Property также является ответчиком по иску. Она отвергла обвинения. По данным CPI, иск – это попытка оказать давление.

Витеку 47 лет. В списке миллиардеров Forbes он занимает 617-е место с состоянием в $3,5 млрд и является одним из трех богатейших людей Чехии. Его CPI Property владеет недвижимостью в Берлине, Будапеште, Хорватии, Польше. В собственности Витека находится дом в Швейцарских Альпах и вилла на острове Сен-Бартелеми.

Бизнес
Новости

WSJ: связанный с Фридманом фонд вынужден продать долю в фирме по кибербезопасности

Ведомости
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Инвесткомпания Pamplona Capital Management бывшего партнера предпринимателя Михаила Фридмана приняла решение о продаже принадлежащей ей доли в фирме Cofense, специализирующейся на компьютерной безопасности и поставляющей свою продукцию крупным корпорациям. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с заявлением чиновников в области нацбезопасности США. Это произошло по настоянию Комитета по иностранным инвестициям США, представителей которого обеспокоила инвестиционная активность Фридмана, крупнейшего совладельца LetterOne, инвестировавшей в Pamplona Capital Management.

Изучением заявок на приобретение доли Pamplona Capital Management в Cofense займется межведомственная группа CFIUS, под руководством минфина США. Потенциальный покупатель должен заручиться предварительным согласием группы на сделку, сообщили изданию в Pamplona Capital Management. CFIUS может рекомендовать президенту США заблокировать сделку. Сегодня, 11 апреля, стартует первый этап приема заявок.

Представитель Фридмана пояснил изданию, что требования юристов CFIUS по продаже инвестфондом Cofense связано с уровнем иностранного участия в Pamplona Capital Management. Персональных претензий к Фридману или LetterOne озвучено не было.

Фридман стал одним из российских бизнесменов, вошедших в так называемый «кремлевский список», составленный минфином США и опубликованный в январе 2018 г. Список представляет собой фамилии российских чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к президенту Владимиру Путину и его администрации.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Самолеты-амфибии Бе-200 оснастят российскими двигателями вместо украинских

Ведомости
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Производитель самолетов-амфибий Бе-200 планирует отказаться от украинских двигателей Д-436 от «Мотор Сич» и намерен заменить их российским аналогом ПД-10 от «ОДК-Пермские моторы». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в оборонной промышленности. Пока российский двигатель не разработан, его планируется создать на базе существующего ПД-14.

Изначально из-за разрыва отношений с Украиной Минпромторг планировал заменить украинские двигатели на российско-французские SaM146 от СП PowerJet, которые устанавливают на SSJ 100. По словам одного из менеджеров авиапрома, этот вариант рассматривался как оптимальный на переходный период. SaM146 давал возможность наладить выпуск ремоторизированного Бе-200 уже к концу 2020 г., пока «Пермские моторы» доводили бы российский аналог.

Минус российско-французского двигателя заключался в том, что его «горячая часть» выпускается во Франции, входящей в НАТО. Такой вариант неприемлем для главных внутренних заказчиков – МЧС и Минобороны. На это указала Генпрокуратура, подчеркнув нецелесообразность опытно-конструкторской работы по ремоторизации Бе-200 стоимостью 13 млрд руб. Ведомство уведомило Минпромторг о рисках срыва оборонного заказа из-за введенных санкций.

В рамках госпрограммы вооружений до 2027 г. Минобороны может закупить до 16 самолетов-амфибий для четырех флотов, а МЧС – еще шесть, рассказал источник, близкий к военному ведомству. Этот заказ обеспечил бы загрузку производственных линий ТАНТК им. Бериева на несколько лет вперед, но для этого «нужно тотальное импортозамещение», отмечает высокопоставленный источник в авиапроме. С этим связана проработка варианта установки на Бе-200 полностью российского ПД-10. Этот двигатель может быть установлен также еще на один перспективный самолет – укороченную версию SSJ 100, SSJ 75. В ОАК утверждают, что уже работают над ней.

Бизнес
Новости

Компания Мамута купила эксклюзивные права на показ матчей английской премьер-лиги

Ведомости
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Rambler Group Александра Мамута приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей английской премьер-лиги, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке спортивных медиа. Эту информацию подтвердили гендиректор входящего в Rambler видеосервиса Okko Иван Гродецкий и директор по коммуникациям английской премьер-лиги Эш Лорд. В последние годы эти трансляции осуществлял «Матч ТВ».

Контракт заключен на три года и будет действовать с нового сезона, стартующего в июне 2019 г., рассказал Гродецкий. Сделка предполагает эксклюзивные права на весь контент на всех платформах и допускает возможность сублицензирования, но «прямых трансляций игр за пределами Okko сейчас не планируется», уточнил он. Все 380 матчей нового сезона будут показаны в новом разделе Okko.Sport по подписке – на день, на месяц или на весь сезон. Ее стоимость еще определяется, уточнил руководитель спортивных проектов Rambler Михаил Гершкович, экс-гендиректор «Лиги-ТВ», транслировавшей игры российской премьер-лиги. Параллельно в день может идти до пяти игр. Какое-то время все они будут храниться в записи.

Английская премьер-лига является самым дорогим в мире национальным футбольным турниром по стоимости медиаправ и первым по доходам. В сезоне 2016/17 его выручка составила 5,34 млрд евро. Источник издания утверждает, что прежде «Матч ТВ» покупал права на трансляцию за 6,5 млн евро в год, а в следующем сезоне хотел снизить цену до 5,5 млн евро, не предполагая появления других претендентов. Rambler, по его информации, предложил около 7 млн евро. Официально стоимость контракта не разглашается. При этом на российском телевидении показы английской премьер-лиги «не отбивались», говорит топ-менеджер крупной телекомпании. Единственным вариантом для онлайн-ресурса могло бы быть привлечение спонсоров, но здесь речь должна идти об аудитории, сопоставимой с телевизионной. По словам одного из источников, на Okko сейчас около 400 000 платящих подписчиков в месяц. В компании эту цифру не подтверждают.

Также Rambler ожидает роста продаж нефутбольного контента на Okko и допускает расширение закупок спортивных прав. Два собеседника издания рассказали, что компания участвовала в конкурсе на покупку прав на показ Национальной хоккейной лиги. Еще один говорит, что Rambler вышел из этого тендера. В компании ситуацию не комментируют.

Политика
Новости

СМИ узнали причины ходатайства следствия о домашнем аресте Калви

Ведомости
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Инвестиционная и благотворительная деятельность основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, стали причиной ходатайства следствия о смягчении ему меры пресечения. Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник «Интерфакса» и подтверждают собеседники «Коммерсанта». По данным издания, Следственный комитет России (СКР) накануне предложил перевести Калви из спецблока СИЗО «Матросская Тишина», известного как «Кремлевский централ», в мансарду № 2 ЖК «Советник» на улице Большая Дмитровка, 7/5. При этом он не должен покидать или менять место домашнего ареста без письменного разрешения следователя, а также пользоваться средствами связи.

Следствие решило, что обстоятельства, ставшие причиной ареста Калви, «изменились». Точнее, стало известно, что бизнесмен «обладает устойчивыми социальными связями в Москве, имеет постоянное место работы, занимается развитием инвестиционных проектов в РФ, оказывает благотворительную помощь различным фондам, в том числе больным детям», цитирует своего собеседника агентство. Также во внимание было принято, что у Калви есть недвижимость в России и трое малолетних детей на иждивении.

В результате следствие решило, что «домашний арест будет соразмерен тяжести инкриминируемого ему преступления». К возможности освобождения предпринимателя под личное поручительство или залог следствие относится отрицательно, опасаясь, что иностранец может повлиять на ход расследования или скрыться за границу. Если суд удовлетворит ходатайство следствия, контролировать Калви будут сотрудники управления ФСИН по Москве. Под домашним арестом бизнесмен будет находиться в электронном браслете, позволяющем следить за его перемещениями. Также в его доме должны быть установлены средства ауди- и видеоконтроля, уточняет издание.

Источники газеты отмечают, что ходатайство об изменении Калви меры пресечения следователь по особо важным делам ГСУ СКР Людмила Самойленко подписала еще 1 апреля. Через два дня оно было согласовано с руководителем ГСУ СКР Эдуардом Кабурнеевым, а 10 апреля направлено в суд, который рассмотрит его сегодня, 11 апреля. Ранее срок расследования дела был продлен до 13 августа. Басманный суд также продлил на три месяца сроки арестов проходящих по делу партнера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера в области медиа Вагана Абгаряна и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова. Решение по бывшему предправления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, также обвиняемому в мошенничестве и пошедшему на сотрудничество со следствием, пока не принято.

Фигурантам дела были предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении более чем 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за сделки, по которой вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, чья оценка была сильно завышена. Калви свою вину не признает и связывает уголовное дело с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым, владеющим 4,8% акций «Восточного». Аветисян и Юсупов эту версию отрицают.

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