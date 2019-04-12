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Дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд

Одно из уголовных дел о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело рассмотрит Заводский районный суд г. Кемерово. Следственный комитет отмечает, что оно составило более 280 томов. По информации Генпрокуратуры, потерпевшими были заявлены гражданские иски на общую сумму 2,9 млрд руб.

В числе обвиняемых семь человек – гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и ее сотрудник Александр Никитин, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор компании – собственника ТЦ «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор Юлия Богданова.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Следствие считает, что пожар возник в результате замыкания электропроводки.