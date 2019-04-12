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ФСИН продолжит эксперимент по занятиям йогой в СИЗО

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) подвела первые итоги по ведению оздоровительной гимнастики и йоги для заключенных СИЗО, передает «Интерфакс». По словам заместителя руководителя ФСИН Валерия Максименко, которого цитирует агентство, занятия благотворно повлияли на заключенных: они стали реже обращаться за медицинской помощью и стали более дисциплинированными, а некоторые заключенные, склонные к суициду, изменили свое отношение к миру. Также он назвал «беспочвенными» заявления о том, что подобные занятия могут повлиять на сексуальную ориентацию и религиозные убеждения человека, и пообещал продолжить эксперимент.

Групповые занятия кундалини-йогой в московских СИЗО начались летом прошлого года. Эксперимент проходит в Бутырской тюрьме и СИЗО-6.

Вопрос о правомерности подобных занятий широко обсуждался представителями власти и общественностью. В конце марта в СМИ появились сообщения о том, что зампред комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина попросила прокуратуру проверить законность занятий йогой в СИЗО. Сама Мизулина затем назвала фейком новости о том, что она просила запретить йогу. Сенатор рассказала, что лишь передала в Генпрокуратуру запрос профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Дворкина. Дворкин опасался, что в условиях СИЗО занятия йогой могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными».

Прокуроры по запросу обратили внимание ФСИН на то, что СИЗО – режимное учреждение, правилами которого не предусмотрены коллективные спортивные занятия. По словам Максименко, ФСИН учтет замечания прокуроров и внесет изменения в распорядок дня заключенных, чтобы продолжить занятия.