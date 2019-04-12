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Порошенко сообщил о выделении Германией 85 млн евро востоку Украины

Германия выделит дополнительно 85 млн евро на строительство жилья для беженцев и развитие социальной инфраструктуры на востоке Украины, сообщил на своей странице в Twitter действующий президент страны Петр Порошенко по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась 12 апреля.

Гуманитарную помощь Украине Германия выделяет не в первый раз. В материалах, опубликованных на сайте министерства иностранных дел страны, говорится о том, что с 2014 по 2018 г. Германия выделила Киеву 74 млн евро для решения проблем на востоке Украины.

Порошенко прошел во второй тур выборов на Украине, который состоится 21 апреля. В ходе первого тура его поддержали 15,95% избирателей. Его главный конкурент за президентское кресло актер Владимир Зеленский набрал в первом туре 30,24% голосов.

На востоке Украины с 2014 г. идут боевые действия между регулярными воинскими формированиями Украины и сторонниками самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. В результате вооруженного конфликта часть территории страны оказалась под контролем сепаратистов.