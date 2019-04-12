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Макрон встретился с Зеленским в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с кандидатом в президенты Украины актером Владимиром Зеленским в своей резиденции в Елисейском дворце Видео начала встречи опубликовал на странице Facebook штаб Зеленского. В телеграм-канале штаба накануне встречи появилось сообщение, что стороны обсудят важнейшие вопросы в преддверии второго тура выборов на Украине. Стороны не стали делать открытыми приветственные слова и обошлись без пресс-конференции по итогам встречи. Это первая встреча Зеленского с лидером ЕС в качестве кандидата в президенты Украины.

По итогам первого тура президентских выборов на Украине лидирует Зеленский, его поддержали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали 15,95%.

После встречи с Зеленским Макрон должен принять у себя Порошенко.