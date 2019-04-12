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Патрушев стал самым богатым среди новичков в правительстве

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заработал в 2018 г. больше всего среди новых членов правительства. В прошлом году его доход составил 183,8 млн руб., следует из материалов, опубликованных на сайте кабинета министров. Патрушев также задекларировал четыре земельных участка, четыре гаража, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser и два жилых дома (297,9 и 335,1 кв. м), квартиру площадью 220,4 кв. м.

На втором месте по доходам за 2018 г. оказался министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, чей совокупный заработок за 2018 г. превысил 47,5 млн руб. В декларации Кобылкин указывает, что у него нет в собственности недвижимого имущества, земельных участков или автомобилей. В опубликованных документах значится, что чиновник снимает жилье площадью 132,5 кв. м, в безвозмездном пользовании у Кобылкина есть еще квартира площадью 89,1 кв. м. Его супруга заработала за прошлый год почти 7,27 млн руб. и заявила о владении легковым автомобилем Land Rover Range Rover Sport. У дочери чиновника, которая не получила доходов в 2018 г., есть в собственности доли в двух земельных участках и жилом доме площадью 140,3 кв. м.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заработал за 2018 г. почти 31,89 млн руб., став третьим по доходам среди членов кабинета министров. Он задекларировал жилой дом площадью 268 кв. м, земельный участок 15,8 сотки и гараж. Также он владеет автомобилем Cadillac Escalade и тремя мотоциклами. Его супруга заработала в прошлом году почти 1,66 млн руб. и сообщила о владении земельным участком площадью 14,79 сотки и автомобилем Mercedes Benz GLC250.

Правительство поменялось в мае прошлого года после выборов президента.