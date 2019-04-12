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Власти Эквадора освободили соратника Ассанжа

Власти Эквадора отпустили близкого соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который накануне был задержан полицией страны, сообщает одна из ведущих ежедневных газет Эквадора El Universo. По информации издания, задержанным, чье имя ранее не называлось, оказался гражданин Швеции Ола Бини, который проживал в Эквадоре и попытался улететь из него в Японию. За последние несколько лет Бини 12 раз посещал посольство Эквадора в Лондоне. При нем было обнаружено 30 устройств, которые сейчас проверяет полиция Эквадора, пишет газета.

Ранее министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью радио Sonorama поясняла, что задержанный был связан с экс-министром иностранных дел Рикардо Патиньо, который предоставил Ассанжу дипломатическое убежище в штаб-квартире посольства Эквадора в Лондоне в 2012 г. Задержанный и Патиньо несколько раз одновременно выезжали в Перу и Испанию. Министр не исключила, что целью задержанного могла стать «дестабилизация» действующего правительства Эквадора с помощью российских хакеров.

Накануне Эквадор отказал Ассанджу в предоставлении убежища. Основатель Wikileaks был арестован британской полицией в связи с требованием США о его экстрадиции. США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственному компьютеру. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ассанж свою вину не признает.

Как выглядит Ассанж после семи лет жизни в посольстве