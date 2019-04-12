В Тюмени началась контртеррористическая операция

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Доходы Керимова за прошлый год сократились в 74 раза

В 2018 г. сенатор от Дагестана Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб., следует из его декларации, опубликованной на сайте верхней палаты парламента, что в 74 раза меньше суммы, задекларированной в 2017 г. Для сравнения: в 2017 г. он сообщил о доходе в 2,76 млрд руб. Вечером 12 апреля в приемной Керимова в Совете Федерации телефоны не отвечали. Помощники сенатора на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей».

В 2018 г. Керимов не приобрел нового жилья. В его декларации за 2018 г. значится по-прежнему только квартира площадью 53,5 кв. м, которая находится в долевой собственности с супругой и ребенком. Не изменился и автопарк Керимова: как и в 2017 г., он задекларировал два автомобиля – Mercedes S600 и S600 Maybach.

Доход жены Керимова за прошлый год вырос до 4,15 млн руб. В 2017 г. супруга сенатора получила 3,6 млн руб. Она также не сменила машин и, как и в 2017 г., владеет двумя BMW 760Li и одним Mercedes S600. В безвозмездном пользовании у жены Керимова также есть квартира площадью 37,8 кв. м.

Керимов входит в десятку самых богатых россиян в 2019 г. по версии Forbes, который оценивает его состояние в $490 млн. В 2017 г. Forbes оценивал состояние сенатора в $980 млн.

В конце 2017 г. сенатор был задержан в аэропорту Ниццы. Следствие подозревало его в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро, которые предназначались для покупки четырех вилл на мысе Антиб. Однако летом 2018 г. суд снял с Керимова все обвинения. В марте 2019 г. французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений Керимову – на этот раз в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Cенатор приезжал к прокурору, с обвинением ознакомился и был отпущен под обязательство заплатить залог в размере 20 млн евро, сообщал «Ведомостям» представитель Керимова.

В конце марта защита Керимова обратилась в суд с просьбой отменить назначенный политику залог, передавал «Интерфакс».