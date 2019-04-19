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Кремль раскритиковал качество доклада Мюллера

Доклад специального прокурора США Роберта Мюллера не содержит никаких доказательств вмешательства России в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил сожаление, что документы такого низкого качества оказывают влияние на российско-американские отношения.

В России докладом такого качества заинтересовалась бы Счетная палата, подчеркнул представитель Кремля. «На что были потрачены деньги американских налогоплательщиков? Но этими вопросами пусть задаются сами американские налогоплательщики», – резюмировал Песков.

По его словам, в том виде, в каком был опубликован доклад, он не содержит никакой новой информации. «Вся информация так или иначе выходила в разных источниках, в разных СМИ ранее. В целом доклад по-прежнему не несет сколь-либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке. Мы по-прежнему не принимаем подобных обвинений», – добавил Песков.

Американские власти накануне, 19 апреля, опубликовали отредактированную версию доклада Мюллера, расследовавшего возможное вмешательство России в выборы в США. Подготовка доклада заняла около двух лет. Мюллер пришел к выводу, что сговора между штабом американского президента Дональда Трампа и Россией не было. В то же время, по мнению спецпрокурора, Россия пыталась влиять на выборы в США, действуя в социальных сетях и путем взлома почтовых серверов демократической партии.