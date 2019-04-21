Посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах
Посольство США на Украине поздравило Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Соответствующее сообщение опубликовано в твиттере посольства.
Посольство поблагодарило действующего президента Петра Порошенко за его усилия, направленные на укрепление демократии и безопасности Украины, а за также за укрепление украинско-американский отношений. В посольстве также добавили, что рассчитывают на продолжение этого партнерства при Зеленском.
На Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. Явка составила 62,06%.
Данные экзитполов и первые результаты голосования свидетельствуют об уверенной победе Зеленского. После обработки 4,3% протоколов он набрал 72,15% голосов, Порошенко — 25,55%. По данным «Национального экзитпола», Зеленский победит с 73%. Порошенко уже признал поражение на выборах.