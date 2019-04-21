ЕС и НАТО поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейского совета Дональд Туск в твиттере поздравили шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Туск заявил, что ЕС готов продолжать поддерживать Украину. НАТО рассчитывает на продолжение сотрудничества, написал Столтенберг.
Ранее посольство США на Украине поздравило Зеленского с победой на выборах. Шоумен также получил поздравления от президента Польши Анджея Дуды.
В воскресенье на Украине прошел второй тур выборов президента. Данные «Национального экзитпола» свидетельствуют об уверенной победе Зеленского: 73% голосов против 25,5% у действующего президента Петра Порошенко. Победу Зеленского подтверждают и первые результаты подсчета протоколов, опубликованные ЦИК. Порошенко признал поражение на выборах.