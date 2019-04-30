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МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство. Об этом заявил журналистам представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов, передает ТАСС. Он не уточнил, кем и когда был проведен опрос.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который вводит упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей Донбасса. По его словам, это было сделано в гуманитарных целях, потому что они были лишены гражданских прав.

Накануне в городе Новошахтинске Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР. Второй центр начал работу 30 апреля в Неклиновском районе Ростовской области. Он будет выдавать паспорта жителям ДНР. В МВД России заявили, что число таких пунктов будет увеличиваться по мере роста обращений.