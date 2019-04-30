Политика

Новости

«Коммерсантъ» сообщил о скорой отставке посла России в Белоруссии

Посла России в Белоруссии Михаила Бабича отзывают с должности, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько высокопоставленных источников. Подготовку отставки Бабича изданию подтвердили источники, информированные о ситуации вокруг посла. По их данным, вопрос обсуждается с прошлой недели.

Собеседник в Федеральном собрании также подтвердил «Ведомостям», что Бабича сменят на посту посла России в Белоруссии. «Бабич не посол по складу, он терминатор», – иронизирует собеседник «Ведомостей». Вряд ли он мог задержаться на этой должности долго, добавляет собеседник: «Бабич сыграл как катализатор, чтобы выявить проблемы в двусторонних отношениях, но одновременно создал много конфликтных ситуаций и в России, и в Белоруссии».

Основным кандидатом на этот пост источник «Ведомостей» называет сенатора Дмитрия Мезенцева. Пресс-секретарь белорусского президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт не ответила на звонки «Ведомостей».

Бабич был назначен российским послом в Минске в августе 2018 г. На эту работу он перешел с позиции полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе. Дипломатические источники «Коммерсанта» отметили, что решение направить Бабича послом в Белоруссию принималось в Кремле. Точно так же решается и вопрос его отзыва в Москву. В ближайшее время ожидается соответствующий указ президента России Владимира Путина.

В середине апреля МИД Белоруссии обвинил Бабича в разрушении отношений между двумя странами. Белорусский МИД подчеркивал, что отношения между Москвой и Минском долгое время пытались ухудшить некие внешние силы. «Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», – указывалось в заявлении.