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РБК узнал подробности расследования авиакатастрофы в «Шереметьево»

Сотрудники Следственного комитета и Росавиации выявили несколько ошибок экипажа сгоревшего в «Шереметьево» самолета «Аэрофлота», которые косвенно повлияли на распространение пламени, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова следует, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое окно, рассказал изданию источник в СК. Это могло усилить тягу воздуха и скорость горения. К усилению горения также могло привести то, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.

Сотрудники Росавиации начали внеплановую проверку «Аэрофлота», сказали источники РБК. Она коснется компетенций летного и технического директоров компании. Ведомство интересует, проходил ли экипаж сгоревшего самолета подготовку в учебном центре «Аэрофлота» и соответствует ли эта подготовка установленным нормам. Кроме того, проверяющие изучат режим труда и отдыха пилотов.

Самолет SSJ100, летевший из Москвы в Мурманск, вечером 5 мая совершил аварийную посадку в «Шереметьево». В результате погиб 41 человек. Доминирующая версия в расследовании авиакатастрофы – это ошибки пилотов, писал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.