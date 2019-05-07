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Медведев переназначил Кузьминова ректором ВШЭ

Премьер Дмитрий Медведев переназначил ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова на новый пятилетний срок, сообщает пресс-служба правительства. Кузьминов напомнил, что правительство плотно работает с возглавляемым им университетом, и рассказал Медведеву о развитии вуза.

По его словам, к 2018 г. ВШЭ превратилась из социально-экономического вуза, которым была в 2010 г., в классический университет. «Мы развились, причем не просто развились, а стали одним из лидеров в математике», – отметил ректор.

Медведев признался, что для него такие результаты стали неожиданностью. «Я тоже долгое время смотрел на "вышку" как на классический, гуманитарный, социально-экономический университет, и тут я смотрю, что ваши [студенты] участвуют в олимпиадах по программированию, по математике и достигают очень хороших результатов», – рассказал премьер.

Кузьминов занимает пост ректора ВШЭ с момента основания вуза в 1992 г. В 2014 г. Кузьминов был избран депутатом Мосгордумы VI созыва. Согласно декларации, за 2018 г. он заработал свыше 53 млн руб., увеличив доход почти вдвое по сравнению с 2017 г. Пресс-служба ВШЭ поясняла, что доход Кузьминова вырос благодаря его работе в советах директоров отдельных акционерных обществ, в которые до прошлого года он не входил. В частности, речь идет о Трубной металлургической компании.