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Суд смягчил наказание блогеру Соколовскому за «ловлю покемонов» в храме

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил наказание для блогера Руслана Соколовского, который получил условный срок за «ловлю покемонов» в храме Екатеринбурга, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. С Соколовского сняли статью об экстремизме из-за ее частичной декриминализации по ходатайству следствия.

Изначально Соколовский был приговорен к трем с половиной годам условно. Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно. С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, Соколовский его уже отбыл.

Летом 2016 г. Соколовский выложил в интернет видеоролик, на котором играл в Pokemon Go в церкви. В мае 2017 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 3,5 года условно. Блогер был признан виновным в возбуждении вражды (ч. 1 ст. 282 УК), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой (ст. 138.1 УК). Летом 2017 г. суд уже смягчал Соколовскому наказание до лишения свободы на два года три месяца условно.

Игра Pokemon Go была выпущена компанией Niantic в 2016 г. В том же году число пользователей Pokemon Go начало стремительно расти. По состоянию на 2019 г. ее скачали более 800 млн раз. Игрокам предлагалось выйти на улицу и поймать как можно больше покемонов, которые находились в самых различных локациях.

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