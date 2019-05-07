Суд смягчил наказание блогеру Соколовскому за «ловлю покемонов» в храме
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга смягчил наказание для блогера Руслана Соколовского, который получил условный срок за «ловлю покемонов» в храме Екатеринбурга, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. С Соколовского сняли статью об экстремизме из-за ее частичной декриминализации по ходатайству следствия.
Изначально Соколовский был приговорен к трем с половиной годам условно. Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно. С учетом времени, проведенного под стражей и домашним арестом, Соколовский его уже отбыл.
Летом 2016 г. Соколовский выложил в интернет видеоролик, на котором играл в Pokemon Go в церкви. В мае 2017 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 3,5 года условно. Блогер был признан виновным в возбуждении вражды (ч. 1 ст. 282 УК), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой (ст. 138.1 УК). Летом 2017 г. суд уже смягчал Соколовскому наказание до лишения свободы на два года три месяца условно.
Игра Pokemon Go была выпущена компанией Niantic в 2016 г. В том же году число пользователей Pokemon Go начало стремительно расти. По состоянию на 2019 г. ее скачали более 800 млн раз. Игрокам предлагалось выйти на улицу и поймать как можно больше покемонов, которые находились в самых различных локациях.
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В апреле 2012 г. блогеры заметили, что на сайте РПЦ опубликована отредактированная фотография со встречи патриарха с министром юстиции России Александром Коноваловым, которая состоялась 3 июля 2009 г. На снимке на руке предстоятеля РПЦ нет часов, однако светлый циферблат отразился на блестящей поверхности стола. Блогеры вспомнили, что на исходном снимке часы на руке были. На следующий день фотография была снова опубликована в исходном качестве, перед пользователями сайта извинились за "техническую оплошность"
В феврале 2012 г. участницы арт-группы Pussy Riot Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Суд счел его актом хулиганства и разжигания социальной ненависти. В августе 2012 г. девушки были осуждены на два года колонии. Позже срок Самуцевич заменили на условный. Толоконникову и Алехину освободили по амнистии в декабре 2013 г.
«Программа-200» стартовала в 2010 г. Ее идея принадлежала самому патриарху Кириллу, указавшему, что плотность храмов в Москве (в расчете на количество православных) наименьшая среди регионов России. Изначально программа предусматривала строительство 200 храмов в спальных районах города, значительно удаленных от центра. После присоединения к Москве новых территорий куратор программы Владимир Ресин говорил, что нужно будет построить 350 церквей. Из-за строительства церкви в парке «Торфянка» в рамках «программы-200» на севере Москвы несколько лет продолжался конфликт местных жителей и православных активистов
В 2009 г. в ВС России был воссоздан институт военного духовенства. В январе 2014 г. патриарх Кирилл заявил, что опыт сотрудничества Церкви и армии следует распространить на МВД. Он предложил ввести капелланов в штат внутренних войск МВД, «которые выполняют важную задачу по охране мира и спокойствия страны»
В 2012 г. Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) попросило прокуратуру Москвы проверить факты нецелевого использования помещений и средств, выделяемых из городского бюджета Фонду храма Христа Спасителя. По данным организации, более 93% площади храма используется не по назначению. Кроме собственно храма на территории расположены автомойка, столовая, химчистка-прачечная, платная подземная стоянка на 305 автомобилей. Прокуратура не нашла нарушений, и директор фонда ХХС потребовал привлечь ОЗПП к ответственности за распространение сведений, порочащих деловую репутацию. Председателя ОЗПП Михаила Аншакова оштрафовали на 100 000 руб. за клевету на фонд ХХС
В феврале 2016 г. состоялась первая в истории встреча предстоятеля РПЦ и папы римского. Встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска прошла в Гаване. В совместной декларации Кирилл и Франциск призвали международное сообщество предотвратить дальнейшее вытеснение христиан с Ближнего Востока и сплотиться в борьбе с терроризмом. Кроме того, папа и патриарх выступили против абортов и эвтаназии, а также за понимание семьи как союза между мужчиной и женщиной
Всеправославный собор на Крите готовился с 1961 г. В 2010 г. константинопольский патриарх Варфоломей, находясь с визитом в России, сообщил, что совместно с патриархом Кириллом принял решение ускорить созыв собора. Но незадолго до созыва четыре из 14 поместных церквей – РПЦ (самая многочисленная), Грузинская, Антиохийская и Болгарская – отказались от участия, официально- из-за проблем в подготовке мероприятия. В РПЦ подчеркнули, что неучастие в Соборе хотя бы одной церкви не позволяет ему считаться всеправославным
Власти Петербурга объявили о решении передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ в конце 2016 г. и утвердили план соответствующих мероприятий. Для получения собора в пользование от РПЦ должна поступить официальная заявка, однако она до сих пор не была направлена. Передача Исаакиевского собора РПЦ не предполагает смену собственника в лице города, а также предусматривает сохранение за храмом музейно-просветительских функций. Против передачи Исаакия выступали многие петербуржцы, они устраивали акции протеста у здания собора. Другие, наоборот, поддерживали действия властей и участвовали в крестных ходах вокруг Исаакия
В мае 2017 г. суд приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 года условно, признав его виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой. Дело в отношении него было возбуждено после того, как он летом 2016 г. выложил в интернет видеозапись, на которой играл в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови
В ночь с 16 на 17 июля 2018 г. исполнилось 100 лет со дня расстрела императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и их пятерых детей. Советская власть десятилетиями скрывала и место убийства, и подробности его совершения, останки были найдены только в 1991 г. Два тела – царевича Алексея и великой княжны Марии – нашли еще позже, в 2007 г. В 1998 г. тела всех найденных на тот момент членов царской семьи были торжественно захоронены в Екатерининском приделе Петропавловского собора в Петербурге, в 2000 г. император, императрица и их дети были канонизированы как страстотерпцы. Царевич Алексей и княжна Мария так и не похоронены. Кости мальчика-подростка и юной девушки несколько лет пролежали в коробке в Госархиве России, а в 2015 г. были переданы на хранение РПЦ. Церковь не признает их подлинность и, соответственно, не может объявить мощами святых. СКР сообщал, что подлинность останков Николая II и членов его семьи подтверждена
15 октября 2018 г. РПЦ объявила, что прекращает церковные отношения с Константинополем «в связи с посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской церкви». Это стало ответом на то, что Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от Церкви), наложенную РПЦ на лидеров двух неканонических украинских церквей – Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и Украинской автокефальной православной церкви Макария. Также Константинополь отменил действие синодального решения 1686 г., по которому Киевская митрополия была переведена в Московский патриархат, и подтвердил, что намерен предоставить украинской церкви автокефалию (независимость). Теперь РПЦ не будет участвовать в сослужении с клириками Константинопольской церкви, а прихожанам РПЦ запрещено участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата