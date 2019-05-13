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Суд оштрафовал Сергея Зверева на 15 000 рублей за пикет против завода на Байкале

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 000 руб. за одиночный пикет против строительства завода на Байкале, передает ТАСС из зала суда.

Суд признал Зверева виновным в нарушении правил пикетирования (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Он проводил акцию рядом с Кремлем, где запрещено организовывать публичные мероприятия.

В начале марта Зверев устроил одиночный пикет с плакатом «Против строительства завода на Байкале». Через неделю ему пришла повестка о необходимости прийти в отдел полиции для составления протокола за нарушение правил проведения митингов.

Сергей Зверев вырос в пос. Култук Иркутской области, куда до сих пор регулярно приезжает. Там живут его родственники.

Строительство завода по розливу бутилированной воды на Байкале началось в январе 2019 г. Местные жители требовали его прекращения. В начале апреля суд запретил строительство завода в качестве обеспечительной меры по иску местной прокуратуры.

На Байкале начали строить завод, несмотря на протесты местных жителей