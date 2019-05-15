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Прокуратура попросила для полковника Захарченко 15,5 года колонии

Государственный обвинитель попросила приговорить полковника Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции, к 15,5 года колонии строгого режима, передает корреспондент «РИА Новости» из Пресненского суда Москвы. Также прокуратура попросила назначить подсудимому штраф на сумму почти 495 млн руб.

Захарченко был временно исполняющим обязанности начальника управления в антикоррупционном главке МВД. Его обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании правосудию (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 294 Уголовного кодекса). С сентября 2016 г. он находится под стражей. Свою вину полковник не признает.

В конце апреля этого года суд приговорил к четырем годам колонии общего режима отца Захарченко – Виктора Захарченко. Он был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). По версии следствия, Виктор Захарченко был фиктивно трудоустроен вице-президентом банка «Московское ипотечное агентство», в связи с чем ему вменялась растрата на сумму 5 млн руб.