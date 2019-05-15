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СПЧ не будет вмешиваться в конфликт из-за строительства храма в Екатеринбурге

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов не видит для СПЧ причин вмешиваться в конфликт из-за строительства православного храма на месте сквера в Екатеринбурге, передает «Интерфакс».

Он выразил уверенность, что за соблюдением прав граждан проследит омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Федотов также призвал власти Екатеринбурга и противников возведения храма начать диалог. «Насколько я понимаю, с документами у застройщика все в порядке, но горожан-то спросили формально, и они не согласны. Надо найти компромиссное решение – может быть, этот храм нужно строить не в этом месте, а рядом – или сквер переносить», – добавил он.

Горожане уже третий день проводят несанкционированные властями акции протеста против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга. В данный момент место предполагаемой стройки обнесено забором, возле него дежурит охрана и сотрудники Росгвардии. Вечером 15 мая состоялся флешмоб «Включи свет», его транслировало издание «Екатеринбург онлайн». Протестующие скандировали «Скверу быть!» и «Это наш город», подняв над головами телефоны с включенными фонариками. Таким образом они стремились привлечь внимание к недовольству граждан по поводу использования городской территории для нужд РПЦ.

Некоторых протестующих задерживают, но их точное число за три дня неизвестно. По итогам несанкционированной акции 14 мая полицейские заявили о задержании 26 человек.