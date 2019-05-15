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Протестующие против храма в Екатеринбурге провели акцию «Включи свет»

Протестующие против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге провели акцию «Включи свет». Ее трансляцию на своей странице во «В контакте» вело издание «Екатеринбург онлайн».

Протестующие, держа в руках светящиеся предметы, в частности телефоны со включенными фонариками, выкрикивали «Скверу быть!» и «Это наш город». Акция прошла в сквере, на месте которого планируется строительство храма.

Акция в формате флешмоба была объявлена в ночь на 15 мая. «Твое молчание – их оружие. Пролей свет на происходящее, и пусть этот момент в истории Екатеринбурга не останется незамеченным», – говорилось в анонсе мероприятия.

Несанкционированный протест горожан против возведения храма на месте сквера в центре Екатеринбурга проходит третий день. Начался он вечером 13 мая, когда место строительства в сквере оградили сетчатым забором. 14 мая акция продолжилась после того, как состоялась инициированная губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым встреча сторонников строительства с его противниками и власти объявили об отсутствии оснований для заморозки проекта. В среду территорию стройплощадки оградили полноценным железным забором. Горожане начали собираться на месте, где запланировано строительство, уже днем.

Некоторых протестующих задерживают, однако точное число задержанных за три дня неизвестно. Накануне, 14 мая, полицейские задержали 26 человек, сообщало министерство общественной безопасности Свердловской области.

Как прошла акция «Включи свет», организованная противниками храма в Екатеринбурге