Бутина подала апелляцию на вынесенный ей в США приговор

Политика

Новости

Более половины жителей Екатеринбурга высказались против строительства храма

Более половины жителей Екатеринбурга выступают против строительства храма на месте сквера, которое вызвало протесты. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на результаты опроса, проведенного местным фондом «Социум».

Согласно итогам исследования 52% горожан выступают категорически против или скорее против строительства храма в сквере. Менее трети — 28% — поддерживают проект, а 20% — безразличны или не могут определиться. Среди тех, кто относится к строительству отрицательно, большая часть — молодые люди. Среди опрошенных молодых людей 60% настроены против, 22% — за.

Также опрошенных спросили, нужен ли референдум по вопросу строительства храма. 66% из них считают, что референдум нужен, 17% — что не нужен. Также социологи смоделировали «референдумный» вопрос, предложив выбрать один из двух взаимно исключающих ответов. По итогам 55% опрошенных высказались против строительства, а 27% — за. Около 18% не пошли бы на референдум.

Опрос проводился по телефону с 14 по 16 мая, то есть после 13 мая, когда в Екатеринбурге начались протесты против строительства храма на месте сквера. Было опрошено 300 человек от 18 лет и старше. Инициатором опроса стал сам фонд «Социум», который на своем сайте называет себя лидером рынка маркетинговых исследований в Уральском регионе.

В августе 2018 г. «Социум» уже проводил опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма, о чем сообщал Ura.ru. Социологи опросили тогда 400 горожан во всех районах города. По итогам исследования 55,7% горожан, проживающих в непосредственной близости от места строительства, высказались положительно за проект, в то время как отрицательно — 21,1%, а безразлично — 17,3%. Социологи пришли к выводу, что жители отдаленных районов чаще демонстрируют безразличие. В целом по городу положительно отнеслись к проекту 41,1%, отрицательно — 23,7%, безразлично — 25%.

Новость дополняется...