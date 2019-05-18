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Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины

Избранный украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым вернется в состав Украины, хотя этот «путь будет долгим». Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что 18 мая 2019 г. отмечается 75-я годовщина начала депортации крымских татар.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе», – заявил Зеленский. По мнению политика, сейчас крымские татары снова стали жертвами репрессий.

Ранее, будучи кандидатом в президенты, Зеленский заявил, что условием для возвращения Крыма в состав Украины является смена власти в Москве. «Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть. Другого выхода у меня нет», – сказал он в интервью каналу ICTV во время предвыборной кампании.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

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