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Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины

Ведомости
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Избранный украинский президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Крым вернется в состав Украины, хотя этот «путь будет долгим». Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что 18 мая 2019 г. отмечается 75-я годовщина начала депортации крымских татар.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И пусть долгим будет путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе», – заявил Зеленский. По мнению политика, сейчас крымские татары снова стали жертвами репрессий.

Ранее, будучи кандидатом в президенты, Зеленский заявил, что условием для возвращения Крыма в состав Украины является смена власти в Москве. «Крым вернется только тогда, когда в России сменится власть. Другого выхода у меня нет», – сказал он в интервью каналу ICTV во время предвыборной кампании.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Инаугурация нового президента Украины назначена на 20 мая.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

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Вице-канцлер Австрии объявил об отставке после скандала с видео

Ведомости
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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал заявление об отставке. Такое решение он принял на фоне скандала, разгоревшегося из-за видеозаписи его разговора с женщиной, которую немецкие СМИ называют богатой россиянкой Аленой Макаровой. На видео была запечатлена беседа, в ходе которой женщина предложила политику поддержку на выборах, а взамен попросила помощи в бизнесе.

«Я сегодня говорил с канцлером Себастьяном Курцем, попросил об отставке с должности вице-канцлера Австрии, и он примет это решение», – заявил Штрахе журналистам (трансляцию с его пресс-конференции вел телеканал Welt). Он добавил, что в воскресенье также сложит полномочия председателя Австрийской партии свободы, пост перейдет нынешнему министру транспорта Норберту Хоферу.

Видеозапись 17 мая опубликовали журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung. По их данным, запечатленный на ней разговор состоялся на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Тогда Штрахе еще не был вице-канцлером. На встрече присутствовал еще один австрийский политик – Йоханн Гуденус. Россиянка якобы предлагала Штрахе материальную поддержку на выборах, а взамен просила помочь с покупкой австрийского издания Kronen Zeitung, получением лицензии на казино и строительных контрактов.

По данным Spiegel, встреча была «ловушкой», поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом кем и для чего были организованы эти переговоры, не сообщается. Кто передал журналистам эту видеозапись, издания не разглашают. Видео заинтересовалась верховная прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка.

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Власти предложили жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные площадки под храм

Ведомости
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места под строительство храма Святой Екатерины. Он пообещал, что администрация региона 20 мая опубликует для обсуждения перечень из не менее чем четырех потенциальных площадок. Губернатор также призвал граждан предлагать свои варианты мест, где мог бы разместиться храм. По итогам обсуждения и опроса будет принято совместное решение, заверил Куйвашев.

Обращение губернатора Свердловской области к жителям Екатеринбурга опубликовано на его официальном сайте. В нем он подчеркнул, что при выборе места под храм важно и одинаково ценно мнение «всех, без исключения, жителей города и области». «Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так – храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу – должны решить все вы, жители Екатеринбурга», – заявил Куйвашев. Он отметил, что строительство храма – это «абсолютно благое дело», дань памяти истории, предкам, традиции.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера на Октябрьской площади в центре города. За несколько дней проведения акций были задержаны десятки человек, в отношении почти сотни протестующих составлены административные протоколы.

В четверг, 16 мая, в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять, и предложил свердловским властям провести опрос общественного мнения. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население, до завершения опроса строительство храма приостановлено.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

Политика
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Вице-канцлера Австрии заподозрили в обсуждении тайной сделки с россиянкой

Ведомости
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Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре политического скандала после того, как журнал Spiegel и немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовали видеозапись его разговора с женщиной, которую СМИ называют богатой россиянкой. Как пишет Spiegel, женщину зовут Алена Макарова. Беседа якобы состоялась на вилле на Ибице в 2017 г., перед парламентскими выборами в Австрии. Тогда Штрахе еще не был вице-канцлером. На встрече присутствовал еще один австрийский политик Йоханн Гуденус.

Сообщается, что на встрече предполагаемая россиянка предложила Штрахе деньги и поддержку на выборах, а взамен попросила помочь в заключении нескольких сделок. В частности, обсуждалась покупка Макаровой австрийского издания Kronen Zeitung. Также речь якобы шла о «лицензии на казино, продаже старого роскошного отеля и контрактах на строительство автомагистрали». В общей сложности Макарова якобы хотела инвестировать в Австрии более 250 млн евро. При этом присутствовавший на встрече компаньон женщины пояснил, что этот капитал нельзя положить на счет в банке, поскольку он «не вполне легален», пишет Spiegel.

По данным журнала, встреча была «ловушкой», поскольку вилла, на которой обсуждались «миллионные сделки», оказалась оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом сами австрийские политики рассказали Süddeutsche Zeitung, что в ходе той встречи употребили изрядное количество алкоголя и сильно ощущали языковой барьер.

Spiegel пишет, что эта видеозапись говорит о том, что Штрахе и Гуденус были готовы пойти на сделку. Издание отмечает, что источник, который передал журналистам эту видеозапись, пожелал остаться неназванным, а кто и с какой целью подстроил эту встречу – остается неизвестным.

Видеозаписью заинтересовалась верховная прокуратура Австрии, по данному факту будет проведена проверка, сообщил изданию Kurier генеральный секретарь министерства юстиции Кристиан Пильначек. Он отметил, что на данный момент «имеются только вырезки из видеозаписи», по которым невозможно оценить контекст.

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Технологии
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«Яндекс» рекомендовал сотрудникам не летать на SSJ100

Ведомости
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«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам воздержаться от перелетов на самолетах Sukhoi Superjet 100, но запрета на полеты на лайнерах этого типа нет, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Во внутренней сети «Яндекса» было опубликовано ошибочное сообщение, которое было воспринято некоторыми сотрудниками компании как прямой запрет на полеты этим самолетом, объяснил представитель «Яндекса». «Но при желании сотрудник может выбрать такой рейс [на SSJ100] или любой комфортный способ передвижения в командировке. Те, кого беспокоит любой вопрос, связанный с безопасностью передвижения, могут согласовать альтернативный способ вне зависимости от его стоимости», – добавил он.

О запрете сотрудникам «Яндекса» летать на SSJ100 сообщил Telegram-канал «Двойная сплошная». В сообщении говорилось, что с 16 мая ни один сотрудник «Яндекса» не может быть отправлен в служебную командировку на самолетах этого типа.

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Авто
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Российское подразделение Mercedes-Benz сменит руководителя

Ведомости
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Хольгер Зуффель с 1 сентября займет должность гендиректора «Мерседес-Бенц рус» и руководителя продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России, сообщила компания.

Зуффель, которому сейчас 59 лет, начал карьеру в 1981 г. в Daimler-Benz и занимал различные руководящие должности в отделах маркетинга в подразделениях коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz, а также дочернего предприятия EvoBus концерна Daimler. До назначения в Россию он возглавлял подразделение глобальных услуг и управления запасными частями в Daimler.

Зуффель заменит Яна Мадея (51 год), занимавшего должность с 2012 г. Мадея возглавит китайское подразделение компании Beijing Mercedes-Benz Sales Service. Во время руководства Мадея немецкая компания запустила в России производство коммерческих фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic и открыла завод легковых машин в Подмосковье.

Перестановки в топ-менеджменте Daimler – следствие отставки руководителя американского подразделения Дитмара Экслера (51 год), который покидает компанию по собственному желанию. Его заменит руководитель китайского дистрибутора Mercedes-Benz Николас Спикс (60 лет), который с 1 сентября назначен гендиректором Mercedes-Benz USA и руководителем продаж в регионе NAFTA подразделения Mercedes-Benz Cars.

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Технологии
Новости

Стартапы по распознаванию лиц и голоса выиграли конкурс IT-компании Черепенникова

Ведомости
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На прошедшем в пятницу конкурсе «Криптонит Startup Challenge», который проводила компания «Криптонит» (входит в «ИКС холдинг» бизнесмена Антона Черепенникова), победили производители биометрических систем. Первое место и приз в 6 млн руб. на развитие бизнеса получило решение ИБРиС от компании IBRiSlab – это система удостоверения личности по распознаванию голоса. Второе место и 4 млн руб. жюри присудило системе биометрической идентификации по лицу и радужной оболочке глаза компании Iris Devices.

Сейчас речь идет не о вложениях в компании, а о призовых деньгах. Но по результатам конкурса Черепенников заинтересовался несколькими стартапами и в ближайшее время проведет с ними переговоры об инвестициях, заявила представитель «ИКС холдинга» Юлия Остроухова. По ее словам, интерес к инвестициям в несколько стартапов-финалистов есть также у «Мегафона» и Mail.ru Group. Кроме победителей, в финале были еще стартапы, связанные с распознаванием, — для «умных домофонов», диагностических изображений (для врачей), реакций людей на видео. А также диалоговая система, проект по шифрованию данных без изменения их формата, система для контроля вывоза отходов.

Черепенников интересовался биометрическими технологиями и раньше. В 2018 г. стало известно и о его переговорах по покупке доли в разработчике биометрических технологий «Центр речевых технологий» (ЦРТ). «Мы могли бы договориться, но тогда не хватало на эту компанию денег, да и трехлетней окупаемости мы не видели», – объяснял Черепенников в интервью «Ведомостям» в марте 2019 г. А в апреле контроль над ЦРТ (51%) получил Сбербанк.

Победителей выбирали гендиректор USM Management Иван Стрешинский, гендиректор «Мегафона» Геворк Вермишян, гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, инвестор Александр Галицкий, председатель BCG в России Владислав Бутенко, индустриальный директор радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергей Сахненко и основатель «ИКС холдинга» Антон Черепенников – его компания по IT-безопасности «Криптонит» организовала этот конкурс.

В последние годы рынок интеллектуальных систем распознавания заметно оживился. В ноябре 2017 г. Сбербанк также приобрел 25,07% VisionLabs, создающей программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания и анализа лиц. Годом ранее VisionLabs привлекла инвестиции АФК «Система». В начале 2018 г. акционерами другого российского разработчика технологии распознавания лиц – NtechLab – стали фонд Рубена Варданяна (25%) и «дочка» «Ростеха» «РТ – развитие бизнеса» (12,5%).

Политика
Новости

Представители России не приглашены на инаугурацию Зеленского

Ведомости
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Представители России не попали в список иностранных делегатов, приглашенных на предстоящую 20 мая инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявила в эфире канала «112 Украина» представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко.

«РФ не была приглашена на это мероприятие. Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями», – сказала она.

Зеленский победил на выборах президента Украины по итогам второго тура 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент Петр Порошенко – получил 24,45% голосов. Верховная рада назначила инаугурацию президента на 20 мая, хотя Зеленский неоднократно требовал провести ее как можно раньше, чтобы у него было необходимое по закону время, чтобы досрочно распустить парламент страны.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявили об отставке накануне инаугурации. Климкин назвал свое решение «правильным с точки зрения нормальной политической культуры» и отметил, что Зеленский имеет право на создание своей внешнеполитической команды.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россия решила бороться с украинскими исками по Крыму в международных арбитражах

Ведомости
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Россия обжаловала два вынесенных по искам украинских предприятий решения международного арбитража в Гааге и обязательно обжалует остальные. Об этом заявил министр юстиции Александр Коновалов на международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее Российская Федерация не признавала юрисдикцию международного арбитража и не посылала своих представителей для участия в этих процессах, напомнил Коновалов. Но сейчас решено изменить стратегию. «При сохранении общего подхода — Россия по прежнему не считает арбитражи компетентными в данной части — Российская Федерация будет принимать участие в будущих процессах, которые Украина и другие страны уже инициировали или могут инициировать в международных арбитражных судах, — сказал Коновалов. — Мы видим, что в отношении Российской Федерации идет самая настоящая юридическая война, в том числе далеко не всегда добросовестными способами. И это требует более жестких действий, в том числе на ранних этапах».

Ранее в 2019 г. в международном арбитражном суде в Гааге иски к России по поводу активов в Крыму выиграли связанные с украинским Приватбанком компании. Сумма их исков составляла более $1 млрд, но саму сумму арбитраж должен был объявить позднее. 1 марта арбитражный суд в Гааге решил принять к рассмотрению иск «Нафтогаза» к России по поводу активов в Крыму, сумма претензий украинской компании составляет $5 млрд.

Бизнес
Новости

«Уралкалий» изменил дивидендную политику

Ведомости
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Производитель удобрений «Уралкалий» внес изменения в дивидендную политику, сделав возможной выплату акционерам из нераспределенной чистой прибыли. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию. Совет директоров 17 мая утвердил дивидендную политику в новой редакции.

Согласно прежней дивидендной политике «Уралкалия», выплата дивидендов была возможна только при наличии чистой прибыли в отчете о финансовых результатах. Однако по итогам 2018 г. за счет курсовых разниц у компании сформировался чистый убыток.

«Вместе с тем, как и в 2018 г., "Уралкалий" планирует выплатить держателям привилегированных акций дивиденды в минимальном размере (совокупно 3 млн руб., из расчета 10 коп. на акцию), с тем, чтобы сохранить соотношение голосующих и неголосующих акций. Для этого в положение о дивидендной политике внесено изменение о возможности выплаты дивидендов не только из чистой прибыли по итогам отчетного периода, но и из нераспределенной прибыли прошлых лет», – пояснили в компании.

«Уралкалий» перестал платить дивиденды в 2014 г. после аварии на руднике «Соликамск-2», а в 2015 г. утвердил дискретную дивидендную политику, в то время как ранее компания выплачивала акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Политика
Новости

Турчинов объявил об отставке с должности секретаря СНБО Украины

Ведомости
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подаст в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины Петра Порошенко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и в дальнейшем защищать нашу страну», – приводятся в сообщении слова Турчинова.

Турчинов возглавил СНБО Украины в январе 2015 г. После ухода Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 г. Турчинов поработал председателем Верховной рады страны, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности украинского президента.

Ранее 17 мая об отставке сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уточнил, что подаст соответствующее заявление на рассмотрение украинского парламента после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Он назвал это решение «правильным, правильным по-человечески, правильным с точки зрения нормальной политической культуры».

Политика
Новости

Замглавы Росрезерва отправлен под домашний арест по делу о хищении 3 млрд рублей

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест замглавы Росрезерва Александра Кирюхина по уголовному делу о хищениях при исполнении госконтракта на поставку дизельного топлива на 3 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда Юнону Цареву.

Решение было принято 16 мая, но о нем не сообщалось. Кирюхин будет находиться под домашним арестом до 20 июня 2019 г. Следствие считает Кирюхина, работавшего замглавы Росрезерва с декабря 2009 г., организатором хищения бюджетных средств. Другим фигурантом расследования стал директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин. По информации ТАСС, он не признал своей вины. Его суд постановил заключить под стражу до 20 июня.

Точный ущерб по этому делу пока устанавливается, а детали не разглашаются. Институт Росрезерва изучает вопросы по длительному хранению товаров и материалов, проводит диагностику и научно-техническое консультирование. Уланин возглавлял НИИ с 2013 г.

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