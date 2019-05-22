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Парламент КЧР рассказал о претендентах на место сенатора вместо Арашукова

Новый сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) вместо Рауфа Арашукова должен быть назначен из «резерва», в котором находятся два человека – Иналь Гашоков и Крым Казаноков, рассказал ТАСС председатель комитета по нацполитике парламента КЧР Ахмат Эбзеев.

Назначение должно состояться в течение 10 дней после вступления в силу решения Совфеда о досрочном прекращении полномочий Арашукова. Если Гашоков и Казаноков откажутся от поста сенатора, то его займет депутат парламента КЧР, добавил Эбзеев.

Гашоков и Казаноков – депутаты Думы Черкесска. Казаноков в 2016 г. уже временно занимал пост сенатора – после Вячеслава Дерева, который был арестован по делу о мошенничестве, потом его сменил Арашуков.

Совет Федерации 22 мая лишил Арашукова полномочий сенатора, потому что он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок. Арашуков был задержан 30 января и заключен под стражу. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.