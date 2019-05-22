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Порошенко назвал «политическими преследованиями» расследования против него

Бывший президент Украины Петр Порошенко связал расследования, которые были начаты против него после окончания срока его полномочий как главы государства, со стартом парламентской избирательной кампании и назвал их «политическими преследованиями», передает «Интерфакс-Украина». Порошенко также не исключил, что может стать фигурантом новых уголовных дел.

Порошенко отметил, что внимательно следит за всеми обвинениями. По его мнению, обвинения исходят не от его личных врагов, а «от врагов Украины», «пятой колонны», которая пытается очернить действия властей страны в ходе конфликта в Донбассе, инцидента в Азовском море или в вопросе автокефалии Украинской православной церкви. «Я готов и за это отвечать, так как считаю, что это был правильный, решительный шаг», – цитирует Порошенко агентство.

Порошенко предположил, что его противники попытаются привлечь его к ответственности за подписание закона о языке, который предусматривает обязательное использование украинского языка как государственного в органах власти и других публичных сферах общественной жизни.

Сейчас против Порошенко начато несколько расследований. Государственное бюро расследований (ГБР) 21 мая завело уголовное дело в отношении бывшего президента по обвинению в госизмене. По версии обвинения, Порошенко совершил ее, посылая украинских моряков в Керченский пролив. Украинская прокуратура 13 мая начала досудебное расследование о давлении Порошенко на судей в рамках дела Приватбанка, который власти Украины в 2016 г. решили национализировать. Также 22 мая стало известно о новом уголовном деле, фигурантом которого стал бывший президент Украины. Украинская прокуратура подозревает его во вмешательстве в деятельность компании «Центрэнерго» с целью хищения ее средств.