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Арашуков обратился к бывшим коллегам после лишения его статуса сенатора

Бывший сенатор Рауф Арашуков заявил, что ожидал решения Совета Федерации о лишении его статуса сенатора. Он считает его преждевременным и предупреждает бывших коллег, что это может произойти с любым. Заявление Арашукова опубликовала его адвокат Анна Ставицкая на своей странице в Facebook.

Арашуков отметил, что закон предусматривает возможность вынести сенатору предупреждение за нарушение сроков предоставления сведений о доходах, но Совет Федерации решил лишить его полномочий сразу. При этом жена Арашукова предоставила часть декларации, а сам он в установленный срок направил запрос с просьбой предоставить необходимые документы для заполнения декларации, но ответ на него не получил, говорится в обращении.

«Вы считаете, что поймали бога за бороду, раз получили статус, а вслед за ним неприкосновенность и полномочия. Но вы сами меня за считанные минуты, без должного разбирательства лишили этой самой неприкосновенности, а затем и полномочий», – добавил Арашуков.

Совет Федерации 22 мая лишил Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не представил декларацию о доходах в положенный срок. С конца января бывший сенатор находится под арестом. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля.

Где проходили обыски по делам сенатора Арашукова и его отца